委內瑞拉跟台灣有2舊恨 呂秋遠：侵吞中油資產、拒發台青少棒簽證

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日凌晨下令突擊委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas），美軍以空襲為掩護抓走了長期執政的委內瑞拉專制馬杜洛（ Nicolas Maduro）及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）並押往紐約候審，川普也宣布「暫時接管委內瑞拉」震驚國際社會，也掀起台灣熱議。律師呂秋遠在臉書發文寫道：「委內瑞拉對於台灣多數民眾來說，是個遙遠的南美洲國家，或許根本不知道在哪裡。然而，台灣跟這個國家，雖然沒有新仇，但還是有兩件舊恨沒有解決。一件是簽證，一件是石油。」

呂秋遠回顧：「委內瑞拉在1999年以前，跟台灣關係也沒有這麼糟，因為他們只是在中華民國退出聯合國以後，跟其他國家一起跟我們斷交。當年，我們的外交部才真的叫做斷交部，幾乎隔幾天就有國家跟我們說再見。從1974年到1999年，我們兩國還能勉強維持非邦交國的基本禮貌，大概是這樣。查維斯在1999年當選總統，是著名反美左派理念的支持者。他上台以後，強力推行他的21世紀社會主義政策，大幅提高社會福利補助，讓失業、窮人等接受教育、政府編列預算到處發錢，並且打擊有錢人與地主，甚至無理由的沒收外國企業的資產。」

呂秋遠提到：「在2007年，美國在委內瑞拉的石油公司資產被收歸國有，在這波國有化的浪潮裡，台灣中油在那裡的投資也被沒收，成為苦主。接著，因為委內瑞拉與中國關係太好，基於一個中國政策，他們不承認台灣。查維斯甚至不讓『體育歸體育、政治歸政治』，台灣的青少棒，要到委內瑞拉比賽，也被拒絕核發簽證，世界棒總為此還取消了那一次的世界盃。我們資產被沒收、青少棒的比賽進不去，就是因為委內瑞拉的反美、親中路線。如果不是查維茲在2013年因為癌症過世，這位強人應該會永久執政。」

呂秋遠指出：「然而，委內瑞拉經濟在2013年以後，開始出現重大問題。因為政府只會發錢，人民覺得自己是躺在麵包上的上帝選民。而在那時候，石油價格卻開始低迷不振，收入顯著減少，因此委內瑞拉經濟逐漸崩盤。這時候，剛被抓起來的馬杜洛總統，就是後果的接盤手了。馬杜洛原本就是查維茲的人，查維茲過世，他先代理總統，這時候因為油價已經無法支撐經濟與高額的社會福利支出，人民開始大規模的抗議，曾經是南美洲最富裕的國家，竟然在2016年開始出現饑荒，通貨膨脹率以百分之數百的方式讓物價不可收拾，銀行無法取款，外匯存底花光殆盡。」

呂秋遠續指：「這時候也開始傳出馬杜洛販毒，或者包庇販毒集團的傳聞。接著，最高法院被不明武裝勢力攻擊，司法持續被恐嚇。在選舉舞弊、販毒、沒收國外資產的種種傳聞與種種新仇舊恨之下，美國開始對馬杜洛實施經濟制裁。對，一開始只是經濟制裁，2019年，他順利連任，但是已經有其他拉丁美洲國家、歐盟、美國等國家都質疑他作票，到了2024年，他繼續連任，這次更誇張，反對黨得票『可能』比他高出3倍，但是他依然宣布自己過半連任。既然多數民主國家都拒絕承認他的合法性，他在外交政策上，因此完全倒向中國、俄羅斯等極權獨裁國家」。

呂秋遠表示，委內瑞拉以石油換取中國、俄羅斯的武器裝備與外匯，並且號稱，透過中國、俄羅斯的武器幫助，他們已經建立了最強大的防空網，足以抵抗美國的侵略。從去年以後，美國開始部署在委內瑞拉的軍力，看來已經對他忍無可忍，就在3日，發動奇襲，直接入侵首都，把馬杜洛逮捕囚禁。美國是不是非法入侵，當然有可能是。不論是國內法、國際法，都有可能是。不過，就國內法而言，台灣人不是美國人，沒權利說什麼，就國際法而言，反正台灣人說什麼也不重要。要講的話，要不要先談談中國先前的演習，有沒有侵害台灣的主權？

針對這件事跟台灣有什麼關係，呂秋遠列出10點：

1.美國從來只是為了自己的利益，才會保護或攻擊其他國家，川普特別是如此。美國從來就不是代表正義，而是他們自己的國家利益。

2.毒品是理由、大規模非法移民是理由、選舉舞弊也是理由，真正的理由，有可能是石油。反正要打仗的國家，都會找到理由。

3.美國的軍事力量，還是全球最強。地面佔領不好說，但是空中、海上、突擊，目前應該還是首屈一指。

4.中國與俄羅斯的裝備，看起來不太好用，實際上好像也沒什麼用。

5.不要在那邊譴責美國入侵別的國家，卻忘記俄羅斯做了什麼。反戰，是要有實力基礎再來說反戰，要反戰，就要有自己的實力與能力，或者，後面的大哥很有實力。但是，委內瑞拉兩者都沒有。

6.委內瑞拉嚴格來說，對台灣非常不好。他們認為台灣是中國的一省，原則上不會讓我們國民進入他們國家，甚至把我們外交人員趕出去，我們已經沒有任何辦事處在那裡。

7.委內瑞拉曾經沒收我們中油的資產，也曾經拒絕核發我們青少年去世界盃棒球比賽的簽證，世界盃因此取消。

8.台灣是美國利益的一部分，所以美國願意幫助我們。但如果不是，他們也不會對台灣有情面。我們要好好珍惜與美國之間的關係，這一點，沒有模糊空間。不要嘗試與美國為敵，畢竟美國與中國不一樣，前者沒有要佔領我們，後者一直說，我們是他們的一部分。

9.軍購要買，要買、真的要買。有人說是保護費，不如說是買保護自己的裝備。至少經過實測，美國的武器比較好，俄羅斯跟中國的裝備看來比較「沒這麼好」。買裝備不叫做挑釁，叫做自保。

10.唯一能擊敗我們的，不是別人，永遠都是自己家裡人。請好好保護我們自己的生活模式，永遠都不要讓別人、或是想要投靠對方的家裡人，改變我們自由的生活方式。

