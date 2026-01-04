委內瑞拉軍力排名？擁中俄武器仍遭美擊潰

▲委內瑞拉的加拉加斯主要空軍基地「拉卡洛塔」，防空系統被美軍摧毀。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普於3日下令對委內瑞拉展開代號「絕對決心行動」的軍事行動，成功逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其夫人。這次行動以突襲形式展開，美方派出超過150架各型軍機自20個基地出動，空襲多處機場與軍事設施，迅速癱瘓委內瑞拉防空系統，原先中國媒體吹噓能掌握美軍戰機的JY-27米波雷達，以及委內瑞拉大量的俄製武器，都未能發揮作用。

根據全球火力網站的全球軍力排名，委內瑞拉在排行榜上位居第50名，全球火力盤點委內瑞拉空軍戰力，戰鬥機庫存量約為30架，但僅有17架在可執行任務的狀態，運輸機架次共49架，在準備狀態的架次僅27架。

此外，在火炮軍備上，自走砲數量約48套，可進入戰鬥準備的數量約為29套。牽引式火砲約有100套，可實戰約在6成數量，多管火箭數量約在36套上下，戰備狀態下約有22套。

CNN在今年11月曾盤點委內瑞拉戰力庫存多為老蘇聯系統，諸如 Su-30 戰鬥機、T-72 主戰坦克、S-300、俄製Pechora 與 Buk 防空飛彈、9K38「針」式防空飛彈以及卡拉希尼柯夫（Kalashnikov）步槍，這些全是在蘇聯時代設計的武器系統，卻成為了委內瑞拉武裝力量（FANB）的形象。

但在此次空襲中，至少7架Su‑30戰機與多項防空設施遭美軍摧毀，俄國的「鎧甲‑S1」與「山毛櫸M2E」防空系統也未發揮作用。

此外，在去年9月，美國打擊毒品和委內瑞拉爆發衝突，當時便有多家中國媒體宣稱美國海軍陸戰隊F-35B戰鬥機被JY-27米波雷達鎖定，包含美軍F-22與F-35隱形戰機，但在此次委內瑞拉遭遇空襲時，「拉卡洛塔空軍基地」（La Carlota military airfield）以及馬杜羅長期居住的「蒂烏納堡軍事基地」（Fuerte Tiuna）都在美軍戰機空襲下冒出濃煙。

