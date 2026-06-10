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委內瑞拉政府近日派遣軍隊進入由犯罪集團控制的「奧里諾科礦業弧」，引發激烈武裝衝突。非政府組織指出，軍方出動直升機在富含金礦與稀土的戰略要地展開行動，試圖從武裝組織手中奪回控制權並開放外資。

根據多個非政府組織（NGO）週二發布的消息，委內瑞拉軍方已進駐該國東部的礦業地帶，與長期把持當地的犯罪集團發生衝突。非政府組織「SOS Orinoco」在社群平台 X 上表示，軍方正在 Las Brisas 與 Las Cristinas 等戰略區域進行任務，這些地區不僅擁有龐大的礦產儲量，過去也曾多次陷入國際法律糾紛。

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委內瑞拉的礦業活動主要集中在占地約 11.2 萬平方公里的「奧里諾科礦業弧」（Orinoco Mining Arc），此外在南部的亞馬遜州（Amazonas）與玻利瓦州（Bolivar）也分布著大量礦場。該國除了擁有全球最大的石油儲量外，還富含黃金、鑽石、鋁土礦以及對科技與國防至關重要的鈳鉭鐵礦（coltan）與稀土元素。

人權組織「Proveo」呼籲委內瑞拉監察使介入監督此項軍事行動。目前代理總統 Delcy Rodriguez 正推動新法案，企圖向外國投資者開放礦業市場。然而，這些主要礦區目前多由武裝團體控制，當地居民長期遭受暴力威脅與勒索，軍方的介入讓局勢更加緊張。

原文出處：委內瑞拉軍隊進駐礦區掃蕩黑幫 爭奪戰略金礦與稀土資源

本文由AI協作，經編輯審核後發布