委內瑞拉辦反美遊行 美防長訪多明尼加共和國

根據官員透露，美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)今天(26日)將訪問美國在加勒比海地區的親密盟友多明尼加共和國(Dominican Republic)，就打擊毒品走私問題進行會談。目前，華盛頓與委內瑞拉正處於對峙狀態。

五角大廈證實了這次訪問。川普總統(Donald Trump)正加大對委內瑞拉宿敵馬杜洛(Nicolas Maduro)的施壓，華府指控馬杜洛領導著一個販毒集團。

赫格塞斯的辦公室25日表示，他將與多明尼加總統阿比納德(Luis Abinader)、該國國防部長和其他內閣成員會面，「以強化國防關係，重申美國致力於保衛國土、保護我們的地區夥伴、以及確保美洲地區的穩定與安全」。

此前一天，美國將據稱為委內瑞拉販毒集團的「太陽集團」(Cartel de los Soles)認定為外國恐怖組織。

這項外國恐怖組織的認定賦予了川普政府法律依據，採取更多對抗委內瑞拉當局的行動。

委內瑞拉政府25日在首都卡拉卡斯(Caracas)舉辦了一場反美遊行，抗議這項認定。

一名參加遊行的63歲社區領袖米基拉雷納(Candido Miquilarena)向法新社表示：「他們總是編造各種情節，就像他們為海珊(Saddam Hussein)、為格達費(Muammar Gaddafi)編造的故事一樣，目的是摧毀這些人民和這些國家。」

在此同時，華府還加大了對卡拉卡斯的軍事壓力，向該地區部署了世界最大的航空母艦和一系列軍艦。

卡拉卡斯指控華盛頓利用其對毒品的戰爭，掩護旨在推翻強硬派馬杜洛政權的行動。

美國自今年9月以來在加勒比海和太平洋地區對多艘涉嫌運毒的船隻發動攻擊，已經造成數十人喪命。

多明尼加共和國一直在配合美國的行動。

該國當局本月稍早宣布，與美軍的聯合行動中，他們從一艘被截獲的船隻上繳獲了約500公斤的古柯鹼。多明尼加共和國和海地共享伊斯班尼奧拉島(Hispaniola Island)。

阿比納德25日表示：「我們持續與美國合作，因為這是一場艱苦的戰爭，尤其在一些國家，主要是南美洲國家，毒品產量正在增加，特別是古柯鹼。」(編輯：鍾錦隆)