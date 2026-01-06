委內瑞拉進入緊急狀態 下令全國搜捕助美內鬼

委內瑞拉在總統馬杜洛被美軍活捉後宣布進入國家緊急狀態。圖為委內瑞拉與巴西邊境。路透社



美國媒體日前披露，美國中情局（CIA）人員成功滲透委內瑞拉政府，才讓美軍一舉成功逮捕委國總統馬杜洛夫婦。在美軍執行閃電入侵行動後，委內瑞拉代理政府已下令進入緊急狀態，並在全國展開搜捕，誓言抓出協助美國的內鬼。

馬杜洛（Nicolas Maduro）上週六（1/3）被美軍抓捕離境後，委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）被臨危受命擔任代理總統。她首先發布緊急命令，要求各地警察「立刻展開全國性搜捕，找出任何協助或宣傳美國軍事攻擊相關人等」，並將其移交司法審判。

路透社報導指出，這份緊急狀態令於上週六當天宣布，但相關內容直至週一（1/5）才對外公布。

美國媒體稍早報導指出，CIA自今年8月起便派遣特務團隊秘密駐紮在委內瑞拉，蒐集到馬杜洛的「生活模式」與行動軌跡。與前官員透露，美國政府懸賞5000萬美元（約合16億台幣）徵求能夠協助逮捕馬杜洛的線索，顯然對CIA的行動有所助益。

另據中國新華社報導，委內瑞拉公布的緊急狀態令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。

法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。

