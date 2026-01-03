委內瑞拉遇襲慘況曝光! 中國疾呼公民勿去 英國急澄清未參與

編譯林浩博/綜合報導

美國3日凌晨無預警空襲委內瑞拉，隨著天色轉亮，當地官媒第一手曝光遇襲後的慘狀。空軍基地內遭炸毀的巴士、燒焦的車輛，以及不敵爆炸威力而扭曲的欄杆。中國疾呼自家公民，近期勿前往委國。美國盟友英國則急著撇清，首相施凱爾(Keir Starmer)強調，倫敦並未參與此次軍事行動。

空軍基地後所遺留的燒焦裝甲車。（圖／翻攝自VTV）

空軍基地慘況

CNN取得了委國官媒VTV所拍攝的影像，可見首都卡拉卡斯中部的「法蘭西斯科·德·米蘭達將軍空軍基地」（Generalissimo Francisco de Miranda Air Base），當中坦克被燒得焦黑，巴士被炸得窗戶全飛、車殼破損嚴重，滿是如同彈孔的破洞痕跡。

而且爆炸威力驚人，基地外圍的金屬圍欄向外扭曲變形、也有破洞痕跡。

巴士車身宛如滿布彈孔。（圖／翻攝自VTV）

中國：暫勿前往

中國官媒新華社報導，中國外交部發布聲明，「提醒中國公民近期暫勿前往委內瑞拉」。至於那些人在委國的公民與團體，該聲明呼籲「密切關注當地安全形勢，切實加強防範措施和應急準備，非必要，不外出，務必遠離衝突或敏感地區」，並建議人們遇到緊急狀況應報警和聯絡使館求助。

空軍基地後所遺留的燒焦裝甲車。（圖／翻攝自VTV）

英國：未參與行動

英國通信協會則報導，首相施凱爾稱他「想確定事實」，並就這次美方軍事行動，與美國總統川普通話。

施凱爾強調，「我一向都說並相信，我們大家都應遵守國際法」，而英國「絲毫未參與」對卡拉卡斯的空襲。

英國外交部在官網最新消息，同樣勸告公民勿前往委國，並對委國境內的自家公民，發布了「就地避難」警告。英外交部建議公民應預備個人緊急計畫，包括離開委國的具體步驟。

川普的軍事行動同樣未獲歐洲支持，且再度被暗批違反國際法。歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)即在X平台表示，執委會與委國人民同在，支持和平與民主轉型，所有解決方案都應遵守國際法和《聯合國憲章》。

