委內瑞拉過渡政府釋放4美國人 美稱邁出重要一步

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）知情人士今天告訴美國有線電視新聞網（CNN），委內瑞拉過渡政府已釋放至少4名遭關押於委內瑞拉的美國人。美國國務院樂見這項發展，並稱這是朝正確方向邁出的重要一步。

由羅德里格斯（Delcy Rodriguez）領導的委內瑞拉過渡政府已開始釋放數十名政治犯，這是自馬杜洛（Nicolas Maduro）遭推翻以來，首度已知有美國囚犯獲釋。

美國國務院發言人今天說：「我們樂見遭委內瑞拉拘留的美國人獲釋。這是過渡政府朝正確方向邁出的重要一步。」

CNN先前報導，近幾個月來，至少有5名美國人在委內瑞拉遭拘捕。馬杜洛政府長期以來一直逮捕美國人，藉此作為與美國政府談判的政治籌碼。

川普政府已呼籲委內瑞拉釋放所有政治犯。這是川普政府向過渡政府提出的多項要求之一；川普政府表示，美國擁有足夠的經濟與軍事籌碼，可迫使羅德里格斯與她的政府配合。

上週，委內瑞拉開始釋放多名備受矚目的囚犯，包括反對派政治人物，政府稱此舉是為了「尋求和平」。然而，囚犯獲釋的進度遠比許多人期待的緩慢，數以百計的家庭仍焦急地等待親人重獲自由。

根據人權組織「刑事司法論壇」（Penal Forum），截至12日傍晚，在被認定因政治因素遭任意拘留的800多人中，政府僅釋放其中56人。（編譯：張曉雯）1150114