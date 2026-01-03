委內瑞拉遭空襲重創！爆炸震撼卡拉卡斯 馬杜洛控美軍侵略、全境戰備升級

委內瑞拉首都卡拉卡斯凌晨傳出多起爆炸聲響，現場濃煙沖天，民眾驚慌逃離。（圖／達志／美聯社，下同）

委內瑞拉首都卡拉卡斯於1月3日凌晨遭遇多起爆炸衝擊，委國政府隨後指控美國總統川普（Donald Trump）下令對委國境內軍事與民用設施發動空襲，並稱此舉是「極其嚴重的帝國主義侵略行為」，恐使整個拉丁美洲陷入混亂。

軍事重地拉卡羅塔空軍基地與富埃爾特蒂納軍營皆傳出遭攻擊。

根據《衛報》《BBC》與《路透社》綜合報導，爆炸聲自當地時間凌晨2時左右開始，卡拉卡斯多處地區傳出巨響與黑煙，有民眾目擊低空飛行的軍機在空中盤旋。部分地區陷入停電狀態，民眾紛紛衝出家門避難。根據《美聯社》報導，至少聽見七起爆炸聲，有民眾形容「整個地面都在震動，非常可怕」。

總統馬杜洛宣布全國進入對外動亂狀態，呼籲國防全面備戰，並籲國際社會譴責美方行動。

委內瑞拉政府隨後證實，除首都卡拉卡斯外，米蘭達州、阿拉瓜州與拉瓜伊拉州也成為攻擊目標。軍方關鍵設施如市中心的拉卡羅塔（La Carlota）空軍基地與富埃爾特蒂納（Fuerte Tiuna）軍事總部均遭波及。東部沿海的伊格羅特機場（Higuerote）也疑似受到攻擊。

總統馬杜洛（Nicolás Maduro）在聲明中強調，美方行動的唯一目的，是為了奪取委國的戰略資源，特別是石油與礦產。他宣布全國進入「對外動亂狀態」，並下令國防系統全面進入戰備，呼籲國內各界動員、國際社會予以譴責。他痛批這是「對國際法的公然踐踏，將數百萬人民生命置於危險之中」。

哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）也在社群平台X（前推特）發文表示：「他們正在轟炸卡拉卡斯……用飛彈轟炸。」並呼籲聯合國安全理事會立即召開緊急會議。美國《CBS新聞》引述政府高層消息指出，川普已正式下令對委內瑞拉軍事設施展開空襲。白宮與五角大廈目前未對相關報導做出回應。

此次爆炸發生前，美國對馬杜洛政權已持續施壓達五個月，除了進行海上封鎖、扣押受制裁的油輪外，川普亦多次揚言可能發動地面行動，並以毒品走私與非法政權為由，正當化一系列制裁與軍事行動。自去年8月以來，美軍已在加勒比海與太平洋進行多次對涉嫌「毒品快艇」的空襲。目前爆炸事件的傷亡狀況與實際損害仍在調查中，全球關注委美對峙是否將進一步升級。

委內瑞拉政府指控美國發動空襲，稱其目的是奪取本國石油與礦產資源。（圖／翻攝自X，@ABC7）

