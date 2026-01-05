委內瑞拉遭美突擊 張延廷：原以為只是威力巡航 沒想到真的動手

美國3日對委內瑞拉等多個地點發動空襲，總統馬杜洛夫婦被逮捕，送往美國受審。前空軍副司令張延廷表示，前一陣子，美國戰機都在委內瑞拉的海岸線外面進行威力巡航，沒想到真的動手了，讓委內瑞拉這些部隊措手不及。

張延廷4日在政論節目《新聞大白話》中表示，前一陣子美國飛機不管是F-22、F-35、F/A-18超級大黃蜂，都在委內瑞拉的海岸線外面做巡航巡弋，進行極限施壓，1次過來、2次過來，委內瑞拉的防空部隊也會慢慢麻痺，以為美國只是過來這邊做威力巡航而已。

廣告 廣告

張延廷指出，其實美國很早就講，希望由內部推翻馬杜洛，比如去年諾貝爾和平獎得主馬查多，但她已經不在委內瑞拉國內，所以影響力就減少，沒有了內應，美國就親自動手，那就是「斬首戰」。

張延廷接著點出，這就像外科手術非常快，晚上10點發動，4個小時，就全部把委內瑞拉搞定。極限施壓是有它的效果，讓這些委內瑞拉的地面部隊、防空部隊慢慢習以為常，美國好像就是這樣進行威力展示、軍事威懾，沒想到真的動手了，讓委內瑞拉這些部隊措手不及。

張延廷表示，美軍使用三角洲特戰部隊，換句話說，就一定要達成，就算馬杜洛躲在地下指揮所鐵堡裡面，美軍帶一個高溫的火焰噴槍，15分鐘之內就把它燒穿，鐵門打開攻進去，所以馬杜洛躲不掉。馬杜洛當時在睡覺，還穿著睡袍，來不及進入鐵堡，就被抓到了，所以三角洲特戰部隊的動作非常快。

【看原文連結】