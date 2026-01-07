委內瑞拉遭美軍閃電戰攻陷...中俄雷達、防空全癱瘓...沈榮欽諷不少名嘴稱開打美國會吃虧：小布希發動兩伊戰爭即是打臉先例

美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉首都，迅速生擒左翼獨裁總統馬杜洛的行動，根據事後揭露資訊顯示，是一次相當縝密的作戰計畫，包括造屋模擬攻堅、中情局斥巨資買通偉國內應，最關鍵還是中國雷達系統全面癱瘓，在反擊前即被壓制。對此，前加拿大約克大學副教授沈榮欽今（7日）上電台節目《新聞放鞭炮》表示，先前很多名嘴強調美國面對中國雷達和俄羅斯防空飛彈會吃虧，最終結果相反；而此事在過去的兩伊戰爭即有先例。

沈榮欽指出，美國的行動是一整體的，此次軍隊在委內瑞拉問題相當專業，甚至造了馬杜洛的宅邸模擬攻堅，訓練了很久，所以美軍非常熟悉，立即逮捕馬杜洛並押送到美國。他說，大家所看到的軍事行動，過程也許只有一個多小時，但在背後其實演練好幾月時間。



有關委內瑞拉軍隊被買通，沈榮欽表示，重點是委國買了中國的反匿蹤雷達和俄羅斯的S-300防空飛彈設備都完全沒效，事實上是美國運用從矽谷拿來的高科技，來癱瘓委國軍隊的電子設備。他諷刺，所以之前藍白11傻、那些名嘴非常強調有中國雷達和俄國飛彈，但「美軍不敢打」、「打壞一架F-22就賺到」等言論完全沒發生。

沈榮欽提到，國際上其實有可以對照的先例，當年美國總統小布希發動兩伊戰爭，很多台灣名嘴都曾講伊拉克的陸軍是全世界第五名，美軍去打一定會陷入苦戰，可能沒辦法打贏，甚至酸連越南都打不贏，怎麼打贏伊拉克，結果美國24小時就打進去了。



沈榮欽解釋，原因是當時伊拉克發現，美軍進入後所有通訊裝備都失靈了，沒有通訊設備的情況下根本無法作戰。

