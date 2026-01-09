委內瑞拉釋放大批政治犯 前反對派總統候選人獲釋

委內瑞拉8日開始釋放「大量」政治犯，其中包括多名外國人，在其領導人馬杜洛(Nicolas Maduro)遭到推翻後，此舉顯然是在向美國讓步。

這是自馬杜洛的前副手羅德里格斯(Delcy Rodriguez)接任總統後首度釋囚，她受到美國總統川普(Donald Trump)的支持，川普表示，只要她允許華盛頓取得石油，他就樂意讓她繼續執政。

馬杜洛競選對手獲釋

前委內瑞拉反對派總統候選人馬奎斯(Enrique Marquez)也在8日獲釋的人員之列。馬奎斯在2024年總統大選中與馬杜洛競選。

馬奎斯在一段由當地記者拍攝的影片中表示：「現在一切都結束了。」影片中，他和妻子及另一位獲釋的反對派成員皮利耶里(Biagio Pilieri)在一起。

白宮讚揚川普確保了這些囚犯的自由。白宮副發言人凱利(Anna Kelly)在一份致法新社的聲明中表示：「這是總統如何利用最大影響力，為美國和委內瑞拉人民謀福祉的一個例證。」

委內瑞拉臨時領導人羅德里格斯的兄長、國會議長荷黑．羅德里格斯(Jorge Rodriguez)表示，為了「和平共處」，將立即釋放「大量委內瑞拉人及外國公民」。他並未透露會釋放哪些囚犯，也沒有說明具體人數和從何處釋放。

委內瑞拉反對派領袖馬查多(Maria Corina Machado)對這一宣佈表示歡迎，在社群媒體上發佈的聲音訊息中表示：「不公不會永遠持續...真理，儘管受到傷害，最終也會找到出路。」

川普向福斯新聞表示，他計畫「下週」與這位諾貝爾和平獎得主會面。

家屬等待囚犯

根據西班牙外交部，著名西班牙裔委內瑞拉活動人士米格爾(Rocio San Miguel)，也是獲釋的5名西班牙公民之一。

她自2024年2月起遭到拘禁，理由是涉嫌策畫刺殺馬杜洛，但她否認這項指控。

卡拉卡斯惡名昭彰的螺旋大廈(El Helicoide)拘留中心外，8日下午加強了安全措施。該大廈被情報機構用來關押政治犯和其他囚犯。

家屬8日聚集在該大廈外，等候其摯愛親人的消息。

一名遭到拘留的馬查多政黨活動人士的母親告訴法新社：「我好緊張。拜託這是真的。」

川普6日告訴共和黨國會議員，羅德里格斯的政府正在關閉卡拉卡斯的一個「酷刑室」，但沒有透露更多細節。

他的言論引發外界猜測，委內瑞拉當局同意關閉螺旋大廈。

委內瑞拉的人權非政府組織「刑事司法論壇」(Foro Penal)估計，委國監獄內關押著超過800名政治犯。 (編輯:柳向華)