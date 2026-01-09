委內瑞拉釋放政治犯＋石油合作順利 川普：取消第二波攻擊

美國總統川普。（AP）

美國日前發動襲擊，在委內瑞拉境內逮捕委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫妻，並將兩人直送美國，今（9日）美國總統川普（Donald Trump）透過社群宣布，因委內瑞拉釋放大量政治犯釋出和平善意，且美委雙方合作順利，尤其是石油、天然氣等建設，為此取消「先前預期發動的第二波攻擊」。

美國台灣時間4日凌晨對外宣布奇襲行動成功，目前委內瑞拉總統職務由副總統兼石油部長羅德里格斯（Delcy Rodriguez）接任，馬杜洛則因毒品相關指控在紐約法院出庭。

廣告 廣告

川普9日稍早透過社群Truth表示，因委內瑞拉釋放大量政治犯，以此「尋求和平」，他稱這是重要且明智的舉動，且美國、委內瑞拉合作順利，尤其是重建石油和天然氣基礎設施。

川普指出，有鑑於種種合作，「取消了先前預期的第二波攻擊」，因為現在看來似乎沒有必要，另外他也宣布，美國大型石油公司將至少投資1,000億美元。





更多《鏡新聞》報導

對台軍售遭中國制裁 美Anduril創辦人再提「金維尼」：引以為傲

中情局砸16億安插「最強內鬼」！馬杜洛行蹤全掌握 委國副總統暫代職務

陳志遭美通緝卻遣送中國 中外交部避回司法合作！要記者保持關注