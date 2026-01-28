委內瑞拉長年提供石油、金援被斷...川普點名：古巴很快就會衰亡

美國總統川普先前下令美軍生擒委內瑞拉獨裁總統馬杜洛，控制該國石油出口後，外界相當關注鄰近獨裁國家古巴如何應對。不過，川普昨（27日）受訪時直接點名，「古巴很快就會衰亡，古巴真的是非常接近衰亡的國家。」他指出，古巴的錢來自委內瑞拉，從那邊獲取石油，如今古巴已經無法再那樣做了。

據報導，委內瑞拉曾是古巴主要的石油供應國，不過因先前獨裁總統馬杜洛遭美國逮捕，委內瑞拉被美國代管，導致過去輸往古巴的石油或金援瞬間消失。川普也表示，將長期阻止委內瑞拉的資源流入古巴。

目前委內瑞拉由臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在美方監督下進行治理，先前川普已警告過羅德里格斯，若不配合，重複馬杜洛過往作為，將會獲得更嚴重的後果。



提到川普暗示古巴應與美國達成協議，古巴總統狄亞士卡奈（Miguel Diaz-Canel）表示，華府並沒有任何道德權威可以強迫古巴簽署協議。

