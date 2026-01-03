委內瑞拉陷權力真空！副總統急尋馬杜洛下落 前情報首長美軍行動中陣亡

國際中心／程正邦報導

美軍針對委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）的「閃電突襲」行動，已造成該國政權核心的劇烈震盪。在美國總統川普（Donald Trump）高調宣布「生擒」馬杜羅（Nicolás Maduro）後，委國政府內部陷入高度混亂。委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）於 3 日發表緊急聲明，坦言政府目前「完全無法掌握」總統及其夫人的行蹤。與此同時，另一項消息傳出，前內政部長兼情報局長洛佩斯（Gustavo González López）已在美軍的軍事打擊中身亡。

卡拉卡斯遭空襲！委內瑞拉進入緊急狀態，馬杜落怒斥：美圖謀石油資源。（圖／翻攝自X平台 @BaateinStockKi）

副總統公開尋人：政府不知元首去向，要求「活著的證據」

委內瑞拉副總統羅德里格斯於 3 日透過國家電視台發表全國談話，這是美軍空襲後委國政府最高層級的正式回應，但談話內容卻反映出內部通訊的徹底崩潰。

羅德里格斯坦承，自凌晨美軍戰機飛抵卡拉卡斯並發生連環爆炸後，總統馬杜洛及其夫人希利亞·弗洛雷斯（Cilia Flores）便與指揮中心失去聯繫。針對川普宣稱已將馬杜洛帶離境內的說法，羅德里格斯公開喊話，要求美方「提供總統與夫人仍然活著的證據」。

由於總統失蹤，目前委國政府處於極度不安的狀態。雖然憲法規定由副總統代理，但在軍方統帥失聯的情況下，政令能否傳達至前線仍是巨大變數。

同樣是運毒、販毒問題，川普對委內瑞拉總統馬杜洛態度就異常強硬，且不少指控被認為有待確認。（圖／翻攝自X平台@eleccionescolom）

前情報首長洛佩斯身亡：美軍行動的「高價值目標」

除了馬杜洛被捕的傳聞外，委內瑞拉政壇另一名極具影響力的強硬派人物也傳出死訊。

古斯塔沃·岡薩雷斯·洛佩斯（Gustavo González López）曾長期擔任委內瑞拉內政部長及國家情報局（SEBIN）局長，被視為馬杜洛最忠實的防禦盾牌。

根據最新消息，洛佩斯已在 3 日凌晨針對卡拉卡斯軍事營地的空襲中喪生。洛佩斯的陣亡對委國情報體系與反間諜能力是致命打擊。這顯示美軍此次行動不僅是為了抓捕元首，更具備「定點清除」軍方高層核心、瓦解防衛指揮鏈的戰略目的。

美國總統川普宣布全面海上封鎖委內瑞拉，不准受制裁的油輪出入，但此命令的合法性立即受到專家們質疑。（圖／翻攝自X平台 @Maga_Trigger）

國際視角：是「執法行動」還是「武裝侵略」？

目前國際社會對此事件的定性呈現兩極化反應。雖然川普政府強調這是一場針對「毒品恐怖主義」的聯合執法與軍事行動。但俄羅斯、古巴與鄰國哥倫比亞已相繼發聲，指責美方此舉違反《聯合國憲章》，是公然侵犯主權的「國家恐怖主義」。

