委內瑞拉難擋美軍青鳥超嗨 謝寒冰酸：恭請賴清德停國防特別預算

美國日前發動突襲行動，抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，並將兩人押送至美國紐約受審，不少人認為，委內瑞拉擁有的中、俄裝備在過程中未能發揮作用。資深媒體人謝寒冰表示，若青鳥們相信中國大陸的武器這麼廢，那就恭請賴清德總統立刻停止國防特別預算。

謝寒冰今天在中天節目《辣晚報》表示，委內瑞拉內部有很多人被收買，基本上這個軍隊本身就已經失去戰力了。美軍毫無折損，並順利抓住馬杜洛，代表他們對馬杜洛的生活作息瞭如指掌，甚至馬杜洛的衛隊，恐怕都潛伏一大堆美國的線人，「如果是有美國線人的話，根本不用什麼網電一體，直接從內部就可以破壞了。」

謝寒冰說，美國的電戰能力確實是很強，但是他們能夠壓制委內瑞拉的一個沒有整合的系統，並不能代表一定能壓制俄羅斯和中國大陸，這些都還是要靠實際的作戰才能夠知道。若真的要去完全去癱瘓俄製或是中製的武器，也不是這麼容易的事情。

謝寒冰直呼，青鳥如果真的相信中國大陸的武器這麼廢，那對台灣來講絕對是個好消息，「你的對手這麼弱，幹嘛花這個錢？我們現有的就可以打敗他，我覺得這是一個非常好的一個消息，就恭請賴清德總統立刻停止所謂的國防特別預算了。」

