委內瑞拉頒布「緊急狀態」法令！ 逮捕所有美軍支持者

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

美國本月3日抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，委國政府立即宣布全國進入緊急狀態，根據週一（5日）正式公開的法令內容，已要求國家、州和市各級警察機關，逮捕所有支持美軍武裝攻擊的人民。

美國本月3日抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，委國政府立即宣布全國進入緊急狀態。（圖／美聯社）

根據《路透社》報導，法令指出，由於美國使用軍事力量對委內瑞拉領土和人民進行武裝攻擊，已嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，因此宣布在全國範圍內實施國家緊急狀態，警方須「針對所有參與、促進或支持美國武裝攻擊的人員，立即啟動全國性的搜尋與逮捕行動」。

法令也提到，根據《聯合國憲章》第51條規定，委內瑞拉對於任何完全非法、毫無正當理由的武裝攻擊，依法享有自衛的固有權利，並將持續行使。同時，相關規範也有多項緊急防禦措施，強化陸、海、空邊境巡邏及整體安全維護。

