委內瑞拉首位女性領導人誕生！副總統緊急接掌政權、堅稱馬杜洛是「唯一總統」

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

美國總統 川普（Donald Trump） 於昨（3）日宣布，美軍已拘捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro） 及其夫人，兩人隨後被押送至美國接受司法審理。隨著馬杜洛被捕，委內瑞拉副總統德爾西・羅德里格斯（Delcy Rodríguez） 迅速發表緊急聲明，在政局動盪之際接掌政權，成為委內瑞拉史上首位女性領導人。

委內瑞拉副總統德爾西・羅德里格斯（Delcy Rodríguez）接掌政權，成為委內瑞拉史上首位女性領導人。（圖／委內瑞拉官網）

綜合外媒報導，羅德里格斯透過國營電視台發表談話，強烈譴責美國行動是「極其嚴重的軍事侵略」，並表示政府目前不清楚馬杜洛夫婦的下落，要求美方立即提供馬杜洛的「生命證明」。她指出，此次行動已造成官員、軍人與平民傷亡，政府已宣布全國進入緊急狀態，並動員軍隊全面防禦。

依據委內瑞拉憲法第233條規定，若總統出現「絕對缺席」情形，副總統將自動接任臨時領導人，並須在30天內舉行新選舉。儘管委內瑞拉官方尚未正式宣布羅德里格斯就任「總統」，但她在事件發生後迅速對內、對外發聲並主導政府回應，被外界視為已實質掌權。

不過，美方與委內瑞拉官方說法出現明顯落差。川普稍後在白宮記者會上表示，美國將「暫時接管」委內瑞拉相關事務；被問及未來由誰負責實際治理時，他透露，美國國務卿 馬可・盧比歐（Marco Rubio） 已與羅德里格斯保持通話聯繫，並宣稱羅德里格斯「已被任命接替馬杜洛的位置」。

對此，羅德里格斯隨即在全國電視談話中嚴正否認相關說法，重申她的唯一立場是要求美方立即釋放被拘押的馬杜洛及其妻子，並強調：「委內瑞拉只有一個總統，他的名字叫馬杜洛。」

