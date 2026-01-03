委內瑞拉首都多處爆炸、飛機轟鳴掠過 美媒：川普下令攻擊【不斷更新】
美國總統川普多次警告，美國正準備針對委內瑞拉涉嫌的毒品販運網絡，採取新的行動，並稱對陸地目標的打擊，將「很快」展開。委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）在當地時間3日凌晨2時（台灣時間下午2時）竄出濃煙，並且伴隨巨大爆炸聲響。美國哥倫比亞廣播公司新聞網報導，川普政府已下令對委內瑞拉境內目標發動攻擊。
相關新聞：委內瑞拉總統宣布緊急狀態譴責美國「極為嚴重軍事侵略」
相關新聞：川普稱已逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦 將兩人押送離境
委內瑞拉首都爆炸事件發生之際，川普（Donald Trump）已在加勒比海部署一支海軍特遣部隊，並揚言不排除對委內瑞拉展開地面攻擊。
有目擊者告訴路透社，今天清晨看到至少一股濃煙竄升至卡拉卡斯上空，並伴隨飛機和多起巨響。此外，卡拉卡斯市南部附近一座主要軍事基地傳出停電。法新社記者指出，現場可聽見疑似飛機掠過上空的轟鳴聲。
哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）記者賈可布斯（Jennifer Jacobs）於社群媒體平台X發文說，川普政府官員已獲悉委內瑞拉首都卡拉卡斯天凌晨出現爆炸聲與飛機掠過的消息。
美國官員告訴CBS News，川普（Donald Trump）總統今天清晨下令攻擊委內瑞拉境內包含軍事設施在內的目標。
多家外媒發布即時快訊，指當地時間3日凌晨在委內瑞拉首都卡拉卡斯目擊多起爆炸，並能聽到飛機低空飛越的聲音，包含軍事設施在內的一些市內出現停電。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，他們派駐卡拉卡斯的採訪團隊通報，第一次爆炸約發生於當地時間3日凌晨1時50分（台北時間3日下午1時50分），其中一聲爆炸威力非常強，能感受到窗戶在震動。
身處卡拉卡斯的CNN的記者們表示，在爆炸後還能聽到飛機飛行的聲響，市內多處出現停電。
一段影片顯示在城市燈光映照下，夜空中升起兩道煙柱，其中一道煙柱底部可見橘色火光；隨後畫面另一處位置短暫出現閃光，接著傳來低沉爆炸聲響。
Efecto Cocuyo與Tal Cual Digital等委內瑞拉當地媒體報導，卡拉卡斯以北的拉圭拉（La Guaira）及濱海城市伊格羅特（Higuerote）等地也傳出爆炸聲響。
川普近期多次警告，美國正準備對委內瑞拉境內涉及毒品走私的網絡採取行動，還說「很快」就會對地面目標打擊。他在去年10月時曾說，已授權中央情報局（CIA）在委內瑞拉境內行動，以打擊來自委內瑞拉的毒品流動。
川普再三允諾在委內瑞拉展開陸地行動，並持續施壓委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），包括擴大制裁和強化美軍區域內部屬，以及對航經太平洋和加勒比海、疑似從事毒品走私毒的船隻實施數十次打擊行動。
《紐約時報》引述目擊者表示，卡拉卡斯多處重要軍事設施冒出濃煙，包括卡洛塔（La Carlota）空軍基地與市中心的提烏納要塞（Fuerte Tiuna）等，委國軍方及多名政府高層所在的提烏納要塞，爆炸聲格外密集；目擊者也形容卡拉卡斯上空可聽見飛機與直升機聲響。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
委內瑞拉首都遭空襲 總統宣布緊急狀態 譴責美國「極為嚴重軍事侵略」
委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天（3日）宣布國家進入緊急狀態，以因應所謂美國對於委國首都卡拉卡斯的「極為嚴重軍事侵略」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前 ・ 114
川普稱已逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦 稍後將舉行記者會宣布
美國總統川普3日在社群媒體宣布，美國已逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（ Nicolas Maduro）及其妻子，正將兩人押送離境。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 59 分鐘前 ・ 313
柯文哲新工作曝光！震撼宣布長住「這縣市」要靠筆電、睡袋過活
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，多縣市人選已陸續出爐。民眾黨日前正式徵召白委張啓楷參選嘉義市長，黨主席黃國昌表示，將秉持最大誠意及善意，與國民黨討論整合，外界更盛傳藍營有意禮讓，不過卻斷言「可能不會贏」。對此，前黨魁柯文哲今（3）日與張啓楷出席「阿北回嘉小草座談」活動，宣布將擔任其競選總幹事，並將於此地Long Stay。民視 ・ 2 小時前 ・ 334
雨傘壞了別硬修！她慘遭「玻璃纖維」刺滿手 內行曝1招急救法
台灣氣候多雨，雨傘是許多人包包裡的必備品，特別是強調輕量化的折疊傘，更深受通勤族喜愛。不過，近日一名女網友在社群分享慘痛經歷，她因雨傘骨架斷裂，想徒手將其扳回原位，沒想到這個動作讓她瞬間感到手部劇痛、刺癢，就醫後才發現滿手扎滿了玻璃纖維，連跑三家診所都被拒收，最後只能掛急診處理。聯合新聞網 ・ 12 小時前 ・ 49
吃海鮮蕁麻疹小心中毒了 食藥署點名3種魚最危險
吃海鮮過後出現不適症狀要特別當心，衛福部食藥署提醒，若本身沒有對食物過敏，不過吃完海鮮卻出現臉紅、皮膚癢，甚至是蕁麻疹，要小心有可能是「組織胺中毒」。食藥署說明，富含組織胺的魚種包括鯖魚、鮪魚、鰹魚，若保存不當會使魚肉中的組織胺快速上升，吃下肚就會開始產生症狀。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 10
北市修法打擊久占車位！車停逾「這天數」就拖吊 移置、保管費均上調
台北市停車管理工程處指出，為解決停管處轄管停車場久停車輛無法移置排除問題，台北市議會已三讀通過《臺北市處理妨礙道路交通及久停公有停車場車輛自治條例》修正草案，自2026年1月1日開始施行。停管處表示，原條例僅適用停管處轄管停車場收費格位，修法後將停管處轄管「不...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 13
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 699
彰化芬園免費拔蘿蔔 5千人20分鐘拔光5萬根
（中央社記者蕭博陽彰化縣3日電）彰化芬園鄉農會今天舉辦拔蘿蔔活動，雖然天氣寒冷，仍吸引逾5000人體驗農事樂趣。農會準備3公頃田地、約5萬根蘿蔔，眾人不到20分鐘就拔光所有蘿蔔，期待農會明年再辦。中央社 ・ 5 小時前 ・ 21
快訊／美官員證實空襲委內瑞拉 首都、海港多處遭炸
美國總統川普近日不斷警告可能對委內瑞拉展開地面行動後，委內瑞拉首都卡拉卡斯和沿海多處港口今日（1/3）突傳出多次巨大爆炸聲響並響起防空警報。美國官員向媒體證實，這波攻擊為美軍在委內瑞拉境內採取的空襲行動。太報 ・ 2 小時前 ・ 22
2026國運籤出爐！預言4縣市是高度關鍵區「恐藍天變綠地」
2026到來，社會高度關注2026年兩岸是否開戰、也關心大選及國內政局。陽明山姜太公道場依循古禮請示馬年國運籤，卜得上卦「離兌」卦。道場主席羅世新解析內容，指出今年不僅是象徵火運能量旺盛的「赤馬紅羊年」，同時也是九紫離火運全面啟動的重要年份，示警2026大選4縣市恐「藍天恐變綠地」。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 406
外交部出重手！中國竟公布沈伯洋個資 「這類人」被嚴辦下場慘了
即時中心／黃于庭報導為達滲透台灣、進而完成統一目的，中國近年持續打壓我國，多次片面宣稱「懲戒台獨」，長臂管轄至國會內部。先前恫嚇將透過國際刑警組織「全球抓捕」民進黨立委沈伯洋；豈料，中國近日再度出招，公布沈的居住地與工作地衛星影像，更威脅其「往哪裡逃」。對此，外交部今（3）日嚴正重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國對我國人民沒有任何管轄權。民視 ・ 2 小時前 ・ 52
委內瑞拉指控美國發動攻擊 鄰國哥倫比亞、古巴力挺
委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）發生爆炸後，鄰國哥倫比亞總統裴卓以及古巴總統狄亞士-卡奈紛紛發文力挺，呼籲國際社會關注 。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 2
中共不准跨年活動！上海人不死心「聚集倒數54321」 下秒全場尷尬了
雖然跨年活動已經結束，許多台灣人都還在回味跨年夜，無論是全台各地絢爛的煙火，或是討論度最高的台東跨年演唱會，都仍持續引發熱議，然而今年中國有多個城市卻取消跨年活動，包含南京、杭州、上海等大城市，商圈並沒有任何慶祝活動，網路上一段上海外灘跨年倒數的影片曝光，民眾聚集倒數「54321」下秒卻一陣尷尬。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 638
青花菜價格跌到低點 農糧署：氣候造成集中採收
（中央社記者吳欣紜台北3日電）媒體近日報導，今年冬季青花菜價格跌到罕見低點，主因政府政策造成，農業部農糧署今天澄清，近期價格波動是因氣候造成集中採收，籲請各界勿引用錯誤資訊影響農民權益。中央社 ・ 9 小時前 ・ 52
韓國老家跨海傳噩耗！邊荷律悲痛證實父親辭世
中信兄弟知名韓籍啦啦隊員邊荷律於今（3）日突然宣布因父親驟然辭世，不得不中斷在台灣的行程，緊急返韓處理後事。她原訂當天出席台中一場一日店長活動，並已提前抵達台灣，卻因突如其來的噩耗不得不取消活動，改由另一位啦啦隊成員怡琪代班。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 5
【更新】美懸賞15億美元通緝後突襲逮捕 委內瑞拉總統馬杜洛做了什麼？
美國總統川普週六（1/3）證實美軍已空襲委內瑞拉，逮獲總統馬杜洛夫婦。川普日前曾明白表示，委國總統馬杜洛主動下台「會是最聰明的做法」，也警告馬杜洛可能是「這輩子最後一次逞強」。太報 ・ 20 分鐘前 ・ 2
「大家都說你是英雄，但我希望你不是」 余家昶告別式 女兒淚別父親
北捷1219隨機殺人事件中，57歲的余家昶在危急時刻挺身而出，避免造成更大傷亡，卻也因此不幸喪命。今（3日）家屬為他舉辦告別式，親友和民眾齊聚送行，感念他的義舉。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 8
馬杜洛願與美國對話 迴避委內瑞拉本土是否遭攻擊
委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)1日迴避有關美國據稱攻擊委內瑞拉一處碼頭的問題，但在經過美國數週來的軍事施壓後，他表示，對於與華盛頓合作抱持開放態度。 馬杜洛在接受國營電視台訪問時，提到和美國在毒品走私、石油和移民方面進行對話的想法。他表示，「不論他們想在哪裡，不論他們想在何時」。 截至目前，馬杜洛並未證實美國鎖定被控販毒船隻、對委內瑞拉一處停靠設施發動地面攻擊的說法。美國總統川普(Donald Trump)29日發表了這項說法。 當被直接問到是證實或否認這項攻擊時，馬杜洛說，「這可能是我們幾天後要談的事」。 這項攻擊將是美國打擊拉丁美洲販毒行動中，第一起已知的地面攻擊。 川普29日表示，美國已打擊並撞毀一處將毒品裝載到船隻的區域。他沒有提到這是軍事行動、或是美國中央情報局(CIA)的行動。他也沒透露攻擊的地點所在，只說是在「岸邊」。 川普在他位於佛羅里達州海湖俱樂部(Mar-a-Lago)的莊園告訴記者，「在他們將毒品裝載上船的碼頭區域發生了大爆炸」。 川普數週來威脅要對這個地區的販毒集團展開地面攻勢，並表示「很快」就會有所行動。 美軍自去年9月以來已針對華盛頓所說中央廣播電台 ・ 1 天前 ・ 2
別人看診20分鐘、他30秒就出來！ICU醫師揭真相：是尊榮待遇
[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導一名網友近日在社群平台分享自身看診經驗，表示自己每次進診間大約30秒就結束，反觀不少病患一待就是10到20分鐘，甚至...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 45
力挺軍購案！黃暐瀚點名「藍營三大咖」：若2028他們當總統，台灣需不需國防？
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導政府提出的1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」昨（2）日第5度遭國民黨、民眾黨擋下。對此，資深媒體人...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 305