委內瑞拉首都多處爆炸、飛機轟鳴掠過 美媒：川普下令攻擊【不斷更新】

美國總統川普多次警告，美國正準備針對委內瑞拉涉嫌的毒品販運網絡，採取新的行動，並稱對陸地目標的打擊，將「很快」展開。委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）在當地時間3日凌晨2時（台灣時間下午2時）竄出濃煙，並且伴隨巨大爆炸聲響。美國哥倫比亞廣播公司新聞網報導，川普政府已下令對委內瑞拉境內目標發動攻擊。

相關新聞：委內瑞拉總統宣布緊急狀態譴責美國「極為嚴重軍事侵略」

相關新聞：川普稱已逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦 將兩人押送離境

廣告 廣告

委內瑞拉首都卡拉卡斯，拉卡洛塔機場3日凌晨發生爆炸並聽到低空飛行的飛機聲，隨後升起濃煙。（美聯社）

委內瑞拉首都爆炸事件發生之際，川普（Donald Trump）已在加勒比海部署一支海軍特遣部隊，並揚言不排除對委內瑞拉展開地面攻擊。

有目擊者告訴路透社，今天清晨看到至少一股濃煙竄升至卡拉卡斯上空，並伴隨飛機和多起巨響。此外，卡拉卡斯市南部附近一座主要軍事基地傳出停電。法新社記者指出，現場可聽見疑似飛機掠過上空的轟鳴聲。

委內瑞拉首都卡拉卡斯3日凌晨發生爆炸。（Photo by AFP via Getty Images）

委內瑞拉首都卡拉卡斯3日凌晨發生爆炸，遠處爆炸照亮了天空，爆炸後升起一股濃煙。（路透社）

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）記者賈可布斯（Jennifer Jacobs）於社群媒體平台X發文說，川普政府官員已獲悉委內瑞拉首都卡拉卡斯天凌晨出現爆炸聲與飛機掠過的消息。

美國官員告訴CBS News，川普（Donald Trump）總統今天清晨下令攻擊委內瑞拉境內包含軍事設施在內的目標。

多家外媒發布即時快訊，指當地時間3日凌晨在委內瑞拉首都卡拉卡斯目擊多起爆炸，並能聽到飛機低空飛越的聲音，包含軍事設施在內的一些市內出現停電。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，他們派駐卡拉卡斯的採訪團隊通報，第一次爆炸約發生於當地時間3日凌晨1時50分（台北時間3日下午1時50分），其中一聲爆炸威力非常強，能感受到窗戶在震動。

身處卡拉卡斯的CNN的記者們表示，在爆炸後還能聽到飛機飛行的聲響，市內多處出現停電。

委內瑞拉首都卡拉卡斯3日凌晨發生爆炸，燃起熊熊火焰。（路透社）

一段影片顯示在城市燈光映照下，夜空中升起兩道煙柱，其中一道煙柱底部可見橘色火光；隨後畫面另一處位置短暫出現閃光，接著傳來低沉爆炸聲響。

Efecto Cocuyo與Tal Cual Digital等委內瑞拉當地媒體報導，卡拉卡斯以北的拉圭拉（La Guaira）及濱海城市伊格羅特（Higuerote）等地也傳出爆炸聲響。

委內瑞拉首都卡拉卡斯3日凌晨發生爆炸，士兵們在總統府周圍警戒。（美聯社）

川普近期多次警告，美國正準備對委內瑞拉境內涉及毒品走私的網絡採取行動，還說「很快」就會對地面目標打擊。他在去年10月時曾說，已授權中央情報局（CIA）在委內瑞拉境內行動，以打擊來自委內瑞拉的毒品流動。

川普再三允諾在委內瑞拉展開陸地行動，並持續施壓委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），包括擴大制裁和強化美軍區域內部屬，以及對航經太平洋和加勒比海、疑似從事毒品走私毒的船隻實施數十次打擊行動。

《紐約時報》引述目擊者表示，卡拉卡斯多處重要軍事設施冒出濃煙，包括卡洛塔（La Carlota）空軍基地與市中心的提烏納要塞（Fuerte Tiuna）等，委國軍方及多名政府高層所在的提烏納要塞，爆炸聲格外密集；目擊者也形容卡拉卡斯上空可聽見飛機與直升機聲響。

（責任主編：莊儱宇）