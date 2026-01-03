委內瑞拉首都多處爆炸、飛機轟鳴掠過 外媒：川普下令攻擊
美國總統川普多次警告，美國正準備針對委內瑞拉涉嫌的毒品販運網絡採取新的行動，並稱對陸地目標的打擊將「很快」展開。委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）在當地時間3日凌晨2時（台灣時間下午2時）竄出濃煙並且伴隨巨大爆炸聲響。美國哥倫比亞廣播公司新聞網報導，川普政府下令對委內瑞拉境內目標發動攻擊。
委內瑞拉首都爆炸事件發生之際，川普（Donald Trump）已在加勒比海部署一支海軍特遣部隊，並揚言不排除對委內瑞拉展開地面攻擊。
有目擊者告訴路透社，今天清晨看到至少一股濃煙竄升至卡拉卡斯上空，並伴隨飛機和多起巨響。此外，卡拉卡斯市南部附近一座主要軍事基地傳出停電。法新社記者指出，現場可聽見疑似飛機掠過上空的轟鳴聲。
哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）記者賈可布斯（Jennifer Jacobs）於社群媒體平台X發文說，川普政府官員已獲悉委內瑞拉首都卡拉卡斯天凌晨出現爆炸聲與飛機掠過的消息。
美國官員告訴CBS News，川普（Donald Trump）總統今天清晨下令攻擊委內瑞拉境內包含軍事設施在內的目標。
多家外媒發布即時快訊，指當地時間3日凌晨在委內瑞拉首都卡拉卡斯目擊多起爆炸，並能聽到飛機低空飛越的聲音，包含軍事設施在內的一些市內出現停電。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，他們派駐卡拉卡斯的採訪團隊通報，第一次爆炸約發生於當地時間3日凌晨1時50分（台北時間3日下午1時50分），其中一聲爆炸威力非常強，能感受到窗戶在震動。
身處卡拉卡斯的CNN的記者們表示，在爆炸後還能聽到飛機飛行的聲響，市內多處出現停電。
一段影片顯示在城市燈光映照下，夜空中升起兩道煙柱，其中一道煙柱底部可見橘色火光；隨後畫面另一處位置短暫出現閃光，接著傳來低沉爆炸聲響。
Efecto Cocuyo與Tal Cual Digital等委內瑞拉當地媒體報導，卡拉卡斯以北的拉圭拉（La Guaira）及濱海城市伊格羅特（Higuerote）等地也傳出爆炸聲響。
川普近期多次警告，美國正準備對委內瑞拉境內涉及毒品走私的網絡採取行動，還說「很快」就會對地面目標打擊。他在去年10月時曾說，已授權中央情報局（CIA）在委內瑞拉境內行動，以打擊來自委內瑞拉的毒品流動。
川普再三允諾在委內瑞拉展開陸地行動，並持續施壓委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），包括擴大制裁和強化美軍區域內部屬，以及對航經太平洋和加勒比海、疑似從事毒品走私毒的船隻實施數十次打擊行動。
《紐約時報》引述目擊者表示，卡拉卡斯多處重要軍事設施冒出濃煙，包括卡洛塔（La Carlota）空軍基地與市中心的提烏納要塞（Fuerte Tiuna）等，委國軍方及多名政府高層所在的提烏納要塞，爆炸聲格外密集；目擊者也形容卡拉卡斯上空可聽見飛機與直升機聲響。
其他人也在看
蔡依林23年恩師發聲了 點出啟用外籍編舞出現驚人轉變
「Jolin」蔡依林「PLEASURE」巡演在大巨蛋站順利落幕，她的恩師張勝豐看了跨年場，直言這場演出已超越演唱會，而是一場具備紐約百老匯等級的「大型歌舞音樂劇」，感性表示：「整體而言，這不只是一場成功的演唱會，更像是一份屬於蔡依林此刻狀態的表演藝術總結報告。」自由時報 ・ 31 分鐘前 ・ 發起對話
國道1號5車連環撞釀2死 毒駕男遭判刑3年6月
2024年4月國道一號員林路段發生5車連環車禍造成2人死亡，肇事駕駛被查出毒駕釀禍，死者家屬怒控「為了救被告命都沒了」，近日法院判決肇事人有期徒刑3年6個月。中天新聞網 ・ 23 分鐘前 ・ 2
台灣民歌教父楊弦辭世！告別式「半個民歌圈都到了」 蔡詩萍憶當年：締造了歷史
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導擁有「民歌教父」美稱，在台灣現代民歌運動扮演重要推手的音樂人楊弦，在去（2025）年12月14日中午辭世，享壽75歲，消息一...FTNN新聞網 ・ 28 分鐘前 ・ 發起對話
才與高市通話！川普急會美駐中國大使 調和「美國優先」與台灣議題
美國總統川普與日本首相高市早苗，於2日通話，當中可能談及日前的中共圍台軍演。據港媒《南華早報》報導，當天川普隨即在自家海湖莊園（Mar-a-Lago），與美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）會面。龐德偉是川普的親信，4月的川普訪問中國、現政府的印太安全建構，他都扮演要角。三立新聞網 setn.com ・ 30 分鐘前 ・ 1
不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」他笑：機率多高？26萬網共鳴
天氣冷颼颼，各種防寒聖品陸續上身禦寒，有網友日前搭電梯時，竟發現5個男生竟都穿「同款外套」，差別只在顏色不同，笑問「這樣的機率有多高？」三立新聞網 setn.com ・ 27 分鐘前 ・ 發起對話
川普揚言出手「拯救」示威民眾 伊朗撂狠話：任何威脅伊朗安全將遭強烈回擊
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導伊朗局勢近日因經濟問題逐漸動盪，在全國許多地區發生大規模反政府示威潮，美國總統川普（DonaldTrump）昨（2）日在自家媒...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
看不到中國犯台有贏的可能！前美國防官員：美軍百分之百協防台灣
[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅，頻繁在台灣周遭發動對台軍演並派出軍機、軍艦擾台，引起國際社會警戒。擁有美軍、五角大廈、美國在台協會（AIT）及軍工體系深厚背景的前美國國防部官員胡振東近日受訪時表示，美國協防台灣的機率「幾乎是100%」，但美軍介入的模式與大眾想像的「派兵登陸」截然不同，而是透過外圍強大的打擊力執行「拒止戰略」。 長期負責美國對台事務的胡振東指出，民眾對「派兵」的想像存在誤區。美軍不進入台灣本島作戰，並非退縮，而是基於三大軍事考量，首先是「避免後勤災難」， 戰爭初期台灣島內局勢必然混亂，若美軍冒然登島，光是通訊整合、物資後勤與軍事協調就會產生極大負擔。 胡振東續指，另一考量是「台灣具備防禦力」， 台灣本身已有堅固的分層防禦體系與充足的守備兵力，美軍不需要替代國軍執行「街頭巷戰」或守城任務；再來是「外圍打擊更有效」，美軍的強項在於制海與制空。主力將部署於台灣周邊，由航母戰鬥群、潛艦及駐日、駐菲基地發動遠程打擊，切斷解放軍的補給線。 對於外界擔憂中國侵犯台灣時可能對台發動「閃擊戰」，胡振東透露，美方對台海情境早已有詳盡的作戰計畫，特別是開戰初期的「黃金 72新頭殼 ・ 6 小時前 ・ 53
陳水扁新節目高調1/4開播！中監函文告誡：務必遵守保外就醫規定
目前在保外就醫的前總統陳水扁於昨（2）日宣布，將在鏡新聞YouTube頻道主持國政訪談節目「總統鏡來講」，明（4）日起播出，對此台中監獄證實有收到陳水扁的「口頭申請」，並也向他發文告誡，務必遵守保外就醫規定。太報 ・ 6 小時前 ・ 141
男子頂溪站涉垃圾桶縱火 北捷：影響行車安全將開罰
一名男子今天上午在台北捷運頂溪站垃圾桶涉嫌縱火，站長獲報後立刻使用滅火器撲滅火源，未影響捷運運行。北捷表示，這名旅客未經許可攜帶危險或易燃物，進入大眾捷運系統路線、場、站或車輛內，行為已影響行車運轉安全，將開罰新台幣1萬元至100萬元。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 56 分鐘前 ・ 6
快訊／美國動手了？！委內瑞拉首都、海港傳巨大爆炸聲響
美國總統川普近日不斷警告可能對委內瑞拉展開地面行動後，委內瑞拉首都卡拉卡斯今日（1/3）突傳出多次巨大爆炸聲響及防空警報。委內瑞拉媒體報導，除了首都，北部海港也聽見爆炸聲響。太報 ・ 43 分鐘前 ・ 20
2026國運籤出爐！預言4縣市是高度關鍵區「恐藍天變綠地」
2026到來，社會高度關注2026年兩岸是否開戰、也關心大選及國內政局。陽明山姜太公道場依循古禮請示馬年國運籤，卜得上卦「離兌」卦。道場主席羅世新解析內容，指出今年不僅是象徵火運能量旺盛的「赤馬紅羊年」，同時也是九紫離火運全面啟動的重要年份，示警2026大選4縣市恐「藍天恐變綠地」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 343
共軍若犯台取勝無望？前美國防官員揭「致命弱點」：他們活不下來
即時中心／黃于庭報導中國軍事野心逐年增加，言語、武力恫嚇鄰近國家，野蠻行徑不為國際社會所容。近期美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），要求美國國務院定期檢討其對台交往準則，至少每5年向美國國會提交更新報告。對此，前美國防部官員胡振東接受專訪表示，若台海真開戰，相信美國基於自身利益會介入，並點出共軍「活不下來」原因。民視 ・ 1 天前 ・ 457
林宜瑾提修兩岸條例！王鴻薇諷：千萬別撤案 別拿在野黨當煞車皮
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導民進黨立委林宜瑾今（3）日表示，已完成「兩岸人民關係條例」修法連署，將法案名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 82
藍白這些人都被關 羅智強：接著恐是黃、傅
[NOWnews今日新聞]民眾黨前主席柯文哲涉貪遭羈押超過一年後獲交保，2日拜會國民黨立院黨團。黨團書記長羅智強說，對於柯文哲遭賴政府政治追殺，感到難過與不安，他媽媽最近勸他少講話，但最近看新聞，民眾...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 113
停砍公教年金新年轉機？卓榮泰允諾「這麼辦」 退休金、軍警待遇案入列
去（2025）年立法院朝野衝突不斷，軍公教年金改革上路多年，行政院趕在跨年前，針對三讀通過的停砍公教年金案，赴憲法法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分，新年恐掀起憲政大戰。今（1）日是2026年元旦，行政院長卓榮泰一早今陪同總統賴清德到總統府參加府前元旦升旗典禮，會中與特別出席的國民黨主席鄭麗文幾乎「零互動」，鄭麗文方面僅說「順其自然就好」。卓榮泰並許下4大願望及......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 175
停砍公教年金戰鼓響？嘆退休族迎「沉痛存款簿」 反年改大將拋反制第一招
立法院2025年朝野衝突不斷，其中針對軍公教年金改革上路多年，行政院趕在跨年前，針對攸關停砍公教年金、且已在立法院三讀通過的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，赴憲法法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分，爭議恐在新年持續延燒。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（2）日在臉書感嘆，2026年元旦新年的第一道曙光，......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 163
本周最強內幕》軍演前「美國說的真相」，台灣差遠了？謝衣鳳、謝典林恩仇錄，彰化姊弟互打恐遭撿尾刀？
去（2025）年12月底，中國解放軍宣布發動「正義使命2025」軍演，自30日8時至18時將在台海周邊劃設7處臨時危險區，由福建平潭、石獅對台灣北部與西南海域射擊27枚多管火箭，國防部證實落彈點在距離台灣24浬範圍內，比起過往演習更加接近；此次軍演導致超過900班航班、約10萬人次旅客受影響，我交通部嚴厲發聲譴責。國防部30日傍晚在記者會中說明，軍演當日自上......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 26
將「隱形戰機」打回原形！ 美批准對台軍售102億合約
美國國防部當地時間12月31日正式公告，軍工巨擘洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得一份對台軍售合約，將為台灣空軍生產55具「軍團莢艙」（Legion Pod）紅外線搜索追蹤系統，合約上限金額達3億2850萬美元（約新台幣102.8億元），以滿足台灣空軍「急迫的作戰能力需求」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 170
中國慘了！軍演恐嚇台灣觸怒國際 立陶宛也開嗆：威脅和平安全
即時中心／高睿鴻報導為遂行統戰台灣之目標，中國近年戮力整軍經武，隨時打算對我國動手；近日更是動作頻頻，先後進行圍台軍演、射擊火箭彈、派海警船不斷騷擾我國海域。這些粗暴及干預台灣主權的行動，也引發國際猛烈抗議；立陶宛外交部也於2025年12月31日發表正式聲明，關切中國近日在我國周圍舉行聯合軍演，升高緊張情勢。我外交部回應，此聲明再次展現立陶宛等理念相近國家，明確支持台海和平穩定的立場，部長林佳龍對此表達誠摯感謝。民視 ・ 1 天前 ・ 482
彰化縣長選戰加溫！「誰是立委接班人？」議題發燒
立委陳素月將代表民進黨挑戰彰化縣長大位，國民黨方面，謝衣鳯也表態參選，「雙姝對決」已牽動彰南政局，將來縣長出線後，誰來接手立委，成為彰化政壇熱議焦點。「誰是接班人？」隱隱牽動下屆彰化縣長選局，陳素月確定代表綠營出戰，誰是「素月接班人？」其子弟兵、縣議員張欣倩，首先被點名。依循陳素月當年競選策略，先參自由時報 ・ 1 天前 ・ 5