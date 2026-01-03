委內瑞拉首都爆炸連連 川普證實空襲「擒獲馬杜洛」

美國總統川普透過社群媒體宣布空襲行動成功，聲稱已俘虜馬杜洛夫婦，引發國際關注。（圖／達志／美聯社，下同）

美國總統川普證實，已下令對委內瑞拉境內多處軍事設施進行空襲，聲稱此為與執法部門聯合執行的「大規模成功行動」，並在社群媒體上宣稱已「成功俘虜」委內瑞拉總統馬杜洛夫婦。不過，此一說法目前尚未獲得獨立媒體或國際組織證實。

卡拉卡斯凌晨遭爆炸震撼，軍事基地上空冒出濃煙，民眾驚恐走避

綜合外電報導，當地時間3日凌晨，委內瑞拉首都卡拉卡斯傳出至少7起爆炸聲響，伴隨低空軍機飛行。根據美聯社與路透社報導，爆炸地點鄰近軍事基地，導致部分地區停電，當地居民驚慌失措走上街頭。

卡拉卡斯凌晨遭爆炸震撼，軍事基地上空冒出濃煙，民眾驚恐走避

委國政府緊急宣布全國進入緊急狀態，總統馬杜洛短暫發表全國演說後便音訊全無。官方聲明強烈譴責美方為「軍事侵略」，指控美方圖謀奪取該國石油與礦產資源，並呼籲國際社會譴責美國行為。鄰國哥倫比亞總統彼得羅（Gustavo Petro）也在社群媒體X發文，聲稱「卡拉卡斯正遭飛彈轟炸」，呼籲聯合國安理會召開緊急會議應對。

美國總統川普透過社群媒體宣布空襲行動成功，聲稱已俘虜馬杜洛夫婦，引發國際關注。

在事態升高下，南韓總統李在明亦指示外交部與國安部門緊急監控相關情勢。根據韓媒《News1》報導，李在明要求「徹底保護」委內瑞拉當地僑民，並準備撤僑計畫，一旦必要能迅速執行。

委內瑞拉擁有全球最多石油儲量，國內政情長期動盪，與美國關係惡化多年。此次空襲事件與川普的激進發言已令國際市場高度戒備，油價波動加劇。美洲國家組織與聯合國預計將在24小時內召開緊急會議。

美國總統川普透過社群媒體宣布空襲行動成功，聲稱已俘虜馬杜洛夫婦，引發國際關注。（圖／翻攝自X，@real Donald Trump）

