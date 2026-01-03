委內瑞拉首都遭空襲 總統宣布緊急狀態譴責美國「極為嚴重軍事侵略」
委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天（3日）宣布國家進入緊急狀態，以因應所謂美國對於委國首都卡拉卡斯的「極為嚴重軍事侵略」。
委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）在今天凌晨2時（台灣時間下午2時）竄出濃煙，並且伴隨巨大爆炸聲響。美國哥倫比亞廣播公司新聞網報導，川普政府已下令對委內瑞拉境內目標發動攻擊。
美國哥倫比亞廣播公司（CBS）隨後也報導委內瑞拉政府發布聲明指出，「全國必須積極行動起來，以擊敗這次帝國主義侵略」，並呼籲聯合國安全理事會（United Nations Security Council）立即召開會議。
路透社報導，委內瑞拉政府聲明還提到，米蘭達州（Miranda）、阿拉瓜州（Aragua）和拉圭拉州（La Guaira）也遭到襲擊。
委內瑞拉首都卡拉卡斯今天凌晨傳出多起爆炸，並能聽到飛機低空飛越的聲音，包含軍事設施在內的一些區域出現停電狀況。
（責任主編：莊儱宇）
委內瑞拉疑遭空襲 政府宣布緊急狀態譴責美國侵略
（中央社卡拉卡斯3日綜合外電報導）委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天宣布，國家進入緊急狀態，以因應所謂美國對於委國首都卡拉卡斯的「極為嚴重軍事侵略」。中央社 ・ 1 小時前 ・ 3
川普下令開火 美軍深夜空襲委內瑞拉 首都多處爆炸陷停電
美國有線電視新聞網(CNN)報導，委內瑞拉首都卡拉卡斯(Caracas)在當地時間今天(3日)凌晨1時50分(台灣時間下午1時50分)左右陸續傳出爆炸聲響，記者還聽到飛機飛過的聲音，部分地區隨之陷入停電狀態。根據美國官員向哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)透露，美國總統川普(Donald Trump)已下令對委內瑞拉境內包括軍事設施在內的目標進行打擊。 根據CNN取得並核實的影片顯示，深夜之中，有兩道濃煙竄向夜空，其中一道濃煙的底部透出橘色火光。隨後另一個地點出現閃光，伴隨著沉悶的隆隆巨響。 據委內瑞拉媒體Efecto Cocuyo與Tal Cual Digital報導，除了卡拉卡斯之外，鄰近的拉圭拉州(La Guaira)和米蘭達州(Miranda)沿海城市伊格羅特(Higuerote)也傳出爆炸聲。 美國總統川普先前曾多次警告，美國準備對委內瑞拉境內的可疑販毒網絡採取行動，並於去年10月已授權中央情報局(CIA)在委內瑞拉境內執行任務。美國官員稍早證實了川普總統下令進行打擊行動。 委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)已在稍早宣布全國進入緊急狀態。(編輯：沈鎮江中央廣播電台 ・ 2 小時前 ・ 發起對話