委內瑞拉首都遭空襲 總統宣布緊急狀態譴責美國「極為嚴重軍事侵略」

兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 681