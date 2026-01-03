委內瑞拉首都遭美軍空襲 川普稱已逮捕馬杜羅夫妻

委內瑞拉首都卡拉卡斯3日清晨傳出火光和煙霧，可以看到直升機飛過天際，傳出巨大聲響，部分地區也伴隨著爆炸聲。

市區居民紛紛走上街頭，同時查詢手機到底發生什麼事。有民眾感覺到地面在晃動，也聽到爆炸聲和飛機聲。根據外媒報導，爆炸發生後，市內多處地區停電，但車輛仍能自由通行。

建築工人恩里克表示，「我住在查考區，大約1個半小時前，我們感覺到飛機在飛行，還有爆炸聲，好幾次爆炸，至少有8到10次。現在我出來查看四周，放眼望去全是煙霧。」

根據美國媒體引述美國官員消息報導指出，川普下令對委內瑞拉境內的目標進行攻擊，包括軍事設施在內。

而爆炸發生後，委國政府透過社群發表聲明，表示包括卡拉卡斯和其他三個州發生攻擊事件，國家進入緊急狀態，要求全國各界動員，拒絕接受美國的「軍事侵略」。稍後委國國家電視台也朗讀政府聲明，表示美國此舉違反《聯合國憲章》，威脅國際和平與穩定。

就在爆炸發生前，美國聯邦航空署FAA以「持續進行的軍事活動」為由，禁止美國商業航班進入委內瑞拉領空。

美國和委內瑞拉的對峙氣氛從去（2025）年持續至今，川普指控委內瑞拉總統馬杜羅政權是毒品恐怖分子，要求馬杜羅下台，並從去年9月開始多次在加勒比海針對疑似涉及販毒的船隻發動攻擊。

上週美國中情局針對一處可能是委國毒品販運集團使用的碼頭區發動無人機襲擊，是兩國對峙以來首次的地面衝突。美國同時也對委內瑞拉國營石油公司實施封鎖。委國反控美國目的是奪取石油資源。兩國劍拔弩張，處於隨時開戰的緊張局面。