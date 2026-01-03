委內瑞拉首都驚傳爆炸聲！民眾目擊疑美軍直升機飛越上空

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

委內瑞拉與美國關係越來越緊張，美國總統川普（Donald Trump）先前也曾多次放話，表示美方正準備對委國境內涉嫌販毒的網絡展開新的行動，而去年年底美國中央情報局（CIA）才對委內瑞拉沿岸的一處港口設施發動無人機攻擊，就在3日凌晨，多家外媒、包括路透社、半島電視台的報導均指出委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）傳出爆炸聲，CNN的記者甚至目睹了數起爆炸，並報告該市部分地區停電、且聽到了飛機的聲音。

而社群媒體也流傳數段疑似是美軍直升機在卡拉卡斯上空飛行的影片，貼文也指出，該直升機疑似隸屬於美國陸軍第160特種作戰航空團（160th SOAR (A)），型號為CH-47G契努克（Chinook）。

據美聯社報導，卡拉卡斯至少發生了七次爆炸，並聽到了低空飛行的飛機聲，該市南部靠近一個主要軍事基地的地區停電了，CNN報導則是指出，第一次爆炸記錄於當地時間凌晨1點50分左右（台灣時間下午2點20分左右）。

根據了解，目前委內瑞拉政府、白宮、美國國務院、五角大廈均尚未對各媒體做出回應。



