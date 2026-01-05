委內瑞拉馬杜洛被抓、共機擾台歸零？醫曝原因：可憐哪～

記者李鴻典／台北報導

為什麼中國的好朋友，委內瑞拉馬杜洛被抓，共機擾台忽然歸零一天？醫師作家蔡依橙撰文分析，合理的推測是，中共也知道這些解放軍飛行員被洗腦到很徹底，個個都是腦衝小粉紅，以為自己的軍機科技無敵。如果腦衝冒進，現在台灣國防部已經放手讓第一線官兵自行決定接戰，很可能會被打下來。

美國總統川普公布委內瑞拉總統馬杜洛遭逮捕後的照片。（圖／翻攝自川普Truth Social帳號）

蔡依橙寫道，鑒往知來，2001年，中國飛行員王偉，駕駛殲-8II，在國際空域挑釁美國偵察機EP-3，而且靠近做危險操作，結果撞到，兩台都嚴重受損。美國偵察機失壓，被迫就近降落中國領土，王偉的殲-8II則更嚴重，墜海並殉職。

事後，即使美國強力交涉，中國硬撐了很久，想辦法利用這台EP-3取得美國電偵技術。24名機組員被扣11天。電偵機EP-3則被扣留三個月，而且離開中國的時候，是被分解狀態。幸運的是，機組員說，他們嘗試按照標準程序，將資訊銷毀。只是硬體部份還是被中國看光，資料能還原到多少，就不好說。同時，王偉在國內被塑造成民族英雄、神話人物，而掩蓋其實他是不受控且危險飛行的粉紅小屁孩，這樣的事實真相。

蔡依橙表示，中共當然知道這種風險，現在去挑釁台灣，一不小心就被擊落，而且除了台灣戰機，也可能是岸上防空系統，也可能是日本西南諸島的防空系統，加上國內的瘋狂民族主義氣氛，事情將會很難降溫。

上次還撞了一台電偵機回來檢查，這次如果在台灣海峽被飛彈打下來，什麼好處都撈不到。

蔡依橙說，關住自己的飛行員，就是知道自己根本無法負擔後續的升高情勢。這表示，之前的演習，或者各種挑釁，事實上是對中國人民的控制跟表演。「可憐哪～」

