委內瑞拉「中國製雷達」毀滅性癱瘓！他曝1關鍵酸爆：中國恐成最大贏家

美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。網紅鬼才阿水就開酸「中國恐成最大贏家」，直言「畢竟中國品質，還能賣到如此高價，它不是贏家，誰是贏家」。

鬼才阿水4日在臉書發文，提到「委內瑞拉的防空系統全是向中國購買，平時吹得多大聲，聲稱是全球最具震攝力的防空系統」，甚至有各種親中人士在媒體上大放厥詞，表示美國絕對不敢打、委內瑞拉背後有中國跟俄國當靠山。然而事實上，美軍僅僅花了一個多小時的時間，委內瑞拉的總統跟夫人已經被押送到往美國的專機中，而整個過程中，「中國製的防空系統被全部癱瘓，完全沒有發揮該有的效益」。

鬼才阿水就酸，「但放心，中國仍是最大贏家。畢竟中國品質，還能賣到如此高價，它不是贏家，誰是贏家」。至於中國官方抨擊美國介入其他國家主權，他則說這更是好笑，「要不要先學會不要對台灣說三道四再說，歷史已經一再證明那些親中人士講的都只是鬼話連篇，偏偏還是要有很多人相信，這才是最可怕的」。

委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。（圖／翻攝自X平台 @BaateinStockKi）

此前，民進黨立委王定宇也表示，本次美軍對委內瑞拉的軍事行動中，中國製造軍事系統面臨「毀滅性癱瘓」，中國雷達系統在第一波電子戰中全盲，地面重裝備未能發揮預期戰力即遭摧毀或遺棄。王定宇提到，這是繼美軍轟炸伊朗核設施時，伊朗部署的中國最先進武器系統幾乎毫無作用後，中國軍事裝備再一次被戳破牛皮。

王定宇指出，軍事專家分析，這顯示了中國武器系統在面對美軍仍存在巨大的技術代差。委內瑞拉軍方多年來砸大錢引進中國製造的軍事裝備，打造了號稱「南美洲最現代化」的防禦體系。例如以中國JY-27反隱身雷達為核心的防空網，曾被認為能有效反制美軍F-22等隱形戰機，還有VN-16/18兩棲戰車的海軍陸戰隊更被視為區域內的裝甲勁旅。

