即時中心／温芸萱報導

美國總統川普在台灣時間3日下令對委內瑞拉發動空襲，並成功逮捕總統馬杜洛及其夫人，並將兩人遣送美國接受審判，消息一出引發國際關注。對此，律師黃帝穎今（4）日在臉書表示，美國行動粉碎中國掛保證的軍事神話，也徹底打臉操作疑美論的舔中政客。黃指出，委內瑞拉防空網由中國電子科技集團（CETC）雷達陣列構成，但實戰中首戰即失效，坦克、雷達全線完敗，美軍體系化打擊展現壓倒性實力。

律師黃帝穎今日在臉書發文指出，美國用行動粉碎中國掛保證的無用話術，操作疑美論的舔共內鬼也被徹底打臉。

接著，黃帝穎表示，美軍空襲中國盟友委內瑞拉並逮捕總統，令中國外交部崩潰怒嗆。委內瑞拉向來被視為中國軍事裝備在拉丁美洲的展示櫥窗，但實戰結果顯示，這些被宣傳為「能夠抗衡西方」的先進系統，在美軍體系化打擊面前顯得脆弱。

最後，黃帝穎直言，「反隱身」神話破滅，雷達系統率先失明。委內瑞拉防空網核心，由中國電子科技集團（CETC）製造的雷達陣列首戰即失效，中國製雷達與坦克全線完敗，完全無力招架。美國用實力粉碎中國掛保證的軍事設備與政治盟友，也徹底打臉在台灣操作「疑美論」的舔中政客。





原文出處：快新聞／委內瑞拉「中國製」雷達實戰即失效！律師：美軍打臉疑美論舔中政客

