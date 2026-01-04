委內瑞拉「總統被抓」卻無人在意？遭美國逮捕的馬杜洛 13年爭議一次看

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）於3日遭美軍拘捕，隨後押往美國紐約布魯克林大都會拘留中心，預計5日首次出庭，將面臨包括毒品恐怖主義陰謀在內的多項重罪指控。在國際高度關注下，外媒也相繼發文，回顧並整理這名長期掌權領導人的背景。

委內瑞拉總統馬杜洛上銬畫面。（圖／Truth Social）

馬杜洛1962年出生於委內瑞拉首都卡拉卡斯近郊的工人家庭，父親是工會領袖，委內瑞拉年輕時曾擔任公車司機，學生時期活躍於學生自治組織，長期以「基層出身」形象自居。1980年代後期，他赴古巴受訓，返國後逐步投入左翼政治運動，政治立場與路線逐漸成形。

其仕途與前總統查維茲（Hugo Chavez）緊密相連。1990年代中期起，馬杜洛追隨查維茲踏入政壇，當選國會議員後，陸續擔任國會議長、外交部長與副總統。2013年查維茲病逝前公開指定他為接班人，馬杜洛隨後以些微差距贏得總統選舉，但這場勝利自一開始便伴隨爭議。

馬杜洛執政13年多來，委內瑞拉深陷嚴重經濟危機，惡性通膨失控加上民生物資長期短缺，社會運作幾近停擺。與此同時，政府對反對勢力的打壓日益強硬，2014年與2017年大規模示威遭到鎮壓，造成上百人死亡、數千人被捕或受傷，相關行為也引起國際刑事法院關注並展開調查。

選舉爭議進一步侵蝕政權正當性。2024年總統大選前，主要反對派人物馬查多（Maria Corina Machado）遭禁止參選，選後由馬杜洛陣營自行宣布勝選，並於2025年1月宣誓展開第三任期，引發新一波抗議行動。隨後數千名示威者遭拘留，聯合國調查團也指出，國家安全部隊長期系統性迫害異議人士，行為已涉及危害人類罪。

在經濟崩壞與政治高壓下，自2014年至今約有800萬人離開委內瑞拉，形成近代最大規模的移民潮之一。美國方面早在川普第一任期便對馬杜洛提出貪腐與毒品相關指控，並持續透過制裁與司法手段施壓。此次拘捕消息傳出後，佛州、紐約及西班牙等地的委內瑞拉移民紛紛走上街頭慶祝，盼望多年動盪的局勢能迎來轉折。



