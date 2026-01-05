委內瑞拉「5人幫」頓失2人 27年查維斯派政權陷危機
（中央社卡拉卡斯5日綜合外電報導）委瑞拉總統馬杜洛夫婦遭美國逮捕後，委國原本5位勢力最強大左派政治人物組成的所謂「5人幫」頓失2位最重要成員，統治這個南美石油大國已27年的「查維斯派」會何去何從？
●5人幫有誰？
法新社報導，馬杜洛（Nicolas Maduro）的政壇導師、委內瑞拉前強人總統查維斯（Hugo Chavez）2013年去世前指定他接班後，馬杜洛便一路抓緊權力，直到本月3日遭到美軍俘虜。
馬杜洛的統治集團除了有他和妻子佛羅雷斯（Cilia Flores），還有他的副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）與其兄長喬治（Jorge），以及兩人的競爭對手、強硬派內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）。羅德里格斯現已宣誓擔任委內瑞拉臨時領導人。
卡拉卡斯（Caracas，委內瑞拉首都）外交界1名消息人士告訴法新社：「這就像個5人會員俱樂部，他們都有發言權，對政府有影響力，馬杜洛則負責維持平衡。如今他不在了，誰知道（之後會如何）？」
●馬杜洛與「超級希莉塔」
美國總統川普（Donald Trump）指控現年63歲的馬杜洛是毒梟，並在過去幾個月將矛頭指向他；但這段期間馬杜洛幾乎每天舉行直播造勢活動，並在台上隨著電子樂跳舞，還用英文高喊「不要戰爭，要和平！」（No war, yes peace!），藉此分散壓力。
從政前是公車司機的馬杜洛經常被低估，但他成功消除國內抵抗勢力，讓反對派無法對他構成威脅。
在委內瑞拉，有街頭壁畫、歌曲與電影讚頌馬杜洛，例如以他的形象為主角的動畫「超級八字鬍」（Super Moustache）。
在這部作品中，1位看似馬杜洛的超級英雄與女伴「超級希莉塔」（Super Cilita）攜手對抗帝國主義，而這位女主角正是以名為希莉亞的馬杜洛妻為原型。
委內瑞拉以國防部長帕屈諾（Vladimir Padrino Lopez）為首的軍方，則宣誓對馬杜洛絕對效忠。
至於馬杜洛的副手羅德里格斯，她在馬杜洛被捕後，起初還表現不服、要求美方放人；但到了4日，她接下國家臨時領導人一職，並呼籲與美國建立「平衡與互敬關係」。
加拿大約克大學（York University）政治科學教授羅沙雷斯（Antulio Rosales）分析指出，委內瑞拉最高領導階層把政權續存視為絕對優先事項。
●羅德里格斯兄妹檔
羅德里格斯擔任委內瑞拉副總統時，掌管國家的經濟與石油業；她的哥哥喬治則擔任國會議長。兩人以煽動性言論著稱，經常對「祖國的敵人」發表攻擊性言詞、諷刺或侮辱。
不過，檯面下這對兄妹則是手腕高明的政治操盤手。喬治是面對委內瑞拉反對派及美國的主要談判代表，羅德里格斯則在不同的國際論壇代表馬杜洛出席。
專家並認為，委內瑞拉政府的內部清洗是兩人發動，例如握有大權的原石油部長艾爾艾薩米（Tareck El Aissami）在2023年被捕入獄，不久後他的職位便由羅德里格斯接下。
●令人畏懼的警察
「5人幫」最後1位則是令委內瑞拉人普遍畏懼的卡貝友。在馬杜洛於2024年總統大選宣稱成功連任後，民眾示威抗議這個具爭議性的結果；但卡貝友領導的內政部一共逮捕多達2400人左右，嚇得反對派不再敢發聲。
早在1992年，卡貝友便曾陪同查維斯發動未能成功的政變。2002年時任總統的查維茲短暫遭推翻2天，期間也是由卡貝友暫代職務幾小時。如今他是執政黨委內瑞拉聯合社會黨（PSUV）內僅次於馬杜洛的第2號人物。
卡貝友被視為「查維斯主義」最激進派的代表人物，有些人認為他與羅德里格斯兄妹的務實路線不合，但雙方都否認。
卡貝友和馬杜洛同樣遭到美國法院通緝，並懸賞2500萬美元（約新台幣7億9000萬元）要將他繩之以法。
馬杜洛被美國捕獲後，起初數小時卡貝友保持低調；等到4日羅德里格斯以代理總統身分主持首次內閣會議時，卡貝友才出現在她身旁。（編譯：張正芊）1150105
