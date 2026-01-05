委內瑞拉200餘名台灣僑民均安 外交部：隨時評估協助離境

外交部表示，目前旅居委內瑞拉的台灣僑民約200餘人均平安無虞，將視情勢隨時評估有無協助離境的需要。（圖：資料照）

美軍3日突襲抓捕委內瑞拉總統馬杜洛，美國解除加勒比海空域限制。外交部5日指出，目前旅居委內瑞拉的台灣僑民約200餘人均平安無虞，部分飛往委內瑞拉航線的航空公司已宣布逐步恢復航班，將視情勢隨時評估有無協助離境的需要。

美國總統川普在上週末發動戲劇性的軍事行動，下令美軍突襲委內瑞拉，將現年63歲的馬杜洛押送美國紐約受審後，美國已解除了在行動期間針對加勒比海的空域限制，該空域在美軍這場行動期間禁止商業航班進入。

根據中央社報導，外交部5日晚間回覆提問表示，外交部持續關注委內瑞拉情勢，目前旅居委內瑞拉的台灣僑民約200餘人，經兼轄委內瑞拉事務的駐哥倫比亞代表處聯繫了解，目前僑民均平安無虞，駐處並已提醒注意人身安全。

外交部說明，委內瑞拉首都目前尚屬平靜，部分飛委內瑞拉航線的航空公司已宣布自當地時間5日起逐步恢復航班，將先由首都以外城市復航，再視情陸續恢復首都卡拉卡斯對外航班，外交部將視當地情勢發展，隨時關注並評估有無協助台灣人離境的需要。