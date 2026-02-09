委內瑞拉3知名反對派獲釋 馬查多籲釋放所有政治犯

法新社報導，委內瑞拉3位和諾貝爾(Nobel)和平獎得主馬查多(Maria Corina Machado)關係密切的反對派人士，8日從獄中獲釋。卡拉卡斯(Caracas)當局是在委內瑞拉領導人馬杜洛(Nicolas Maduro)被推翻

後，在一個月前開始釋放政治犯。

這次的釋囚行動，正值委內瑞拉國會議員準備在10日針對一項歷史性的特赦法進行表決，這項法案涵蓋了近30年來的社會主義統治期間，用來讓異議人士入獄的指控罪名。

61歲的前國民議會(National Assembly)副議長瓜尼帕(Juan Pablo Guanipa)在他的X帳號發布影片，展示了看似他的獲釋文件。

瓜尼帕在影片中表示自己已經獲釋，他並補充說，在去年5月被捕前他藏匿了大約10個月，並在獲釋之前被關押在卡拉卡斯近9個月。

他表示，「關於委內瑞拉的現況與未來有很多要討論的，始終以真相作為我們的指引」。

數小時後，馬查多的前法律顧問羅查(Perkins Rocha)也獲釋。另外還有曾在已故領導人查維斯(Hugo Chavez)家鄉巴利納斯(Barinas)贏得州長選舉的蘇佩爾拉諾(Freddy Superlano)。

羅查的妻子在X發文表示兩人在家中擁抱，並附上他們的照片。

因致力推動委內瑞拉民主榮獲2025年諾貝爾和平獎的馬查多，在X發文慶賀瓜尼帕獲釋，並要求釋放所有政治犯。

在美軍1月3日逮捕馬杜洛之後，委內瑞拉當局開始緩慢地釋放政治犯。人權組織估計，目前仍約有700人等待獲釋。