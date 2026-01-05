委內瑞拉80死為何有32古巴人？ 馬杜洛依賴古巴保鑣、情報人員

2024年7月25日，委內瑞拉總統馬杜洛與第一夫人佛羅雷斯參加大選造勢大會。美聯社



美軍3日凌晨發動「絕對決心行動」突襲委內瑞拉，將委國總統馬杜洛夫婦押至美國受審，行動中委內瑞拉死亡人數從之前的40死增為80死，古巴政府今天（1/5）表示32名古巴人在委內瑞拉對抗美國侵略的戰鬥中或轟炸中犧牲，罕見公開古巴人員對馬杜洛政府的重要性。

美軍3日凌晨突擊委內瑞拉，將委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及第一夫人佛羅雷斯（Cilia Flores，前譯希莉亞）抓到紐約受審。美國總統川普（Donald Trump）表示美軍無損失任何人員與裝備，美資深官員表示美軍6人傷。

2026年1月4日，委內瑞拉卡拉卡斯街頭的馬杜洛塗鴉。美聯社

委國官員最初表示40人在美軍行動中死亡，包括軍人及平民，《紐約時報》今天引述官員稱死亡人數增至80人。

古巴政府今天（1/5）發表聲明稱，今明2天「為在委內瑞拉與美國的侵略對抗中英勇犧牲的32名古巴同志」舉行全國哀悼。

2026年1月3日，支持馬杜洛政府的委內瑞拉民眾，在卡拉卡斯街頭焚燒美國國旗。美聯社

古巴官媒拉丁新聞社（Prensa Latina）報導，古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）表示，罹難者是應委內瑞拉要求而執行任務的古巴武裝部隊或內政部人員，稱這些人「忠於安全與防衛責任，以尊嚴與英雄氣概完成使命，在與攻擊者直接交戰的激烈抵抗中犧牲，或遭轟炸時喪命。」

《紐時》指古巴與委內瑞拉政府有著長期而深厚的連結，多年來，古巴向委內瑞拉派遣了數千名公民提供各項專能專才，以換取石油，這些人包括教師、醫生、情報人員、安全人員。「半島電視台」指出古巴也向委國派遣軍事、警察部隊。

2026年1月3日，古巴總統狄亞士-卡奈在哈瓦那舉行的集會中，矢言支持委內瑞拉。美聯社

《紐時》上月報導，委國總統馬杜洛擔心美國發動精準打擊、特種部隊突襲，頻繁更換手機及下榻處，且在私人護衛中加重古巴保鑣的重要性，馬杜洛也在委國軍方中增加古巴反情報人員；《紐時》指此舉是為防止政變。

委國國防部長羅培茲（Vladimir Padrino Lopez）表示，美軍「冷血地」殺害了軍人、平民和「很大一部分」專門保護馬杜洛的安全人員；此處所指「很大一部分專門保護馬杜洛的安全人員」，應就有大量的古巴保鑣。

委內瑞拉卡拉卡斯街頭的馬杜洛塗鴉。美聯社

