委反對派領袖馬查多獲邀赴美 在白宮首晤川普

面對記者詢問，「跟總統的會面如何？妳有轉送諾貝爾和平獎嗎？」委內瑞拉反對派領袖馬查多回應，「很棒，謝謝。」

委內瑞拉反對派領袖馬查多，在支持者簇擁下離開白宮，這是她首度獲邀，與美國總統川普會晤；尤其是馬查多上個月才剛獲頒諾貝爾和平獎，外界盛傳她可能將這份榮譽，轉贈給促成前領導人馬杜羅下台的川普，但她在步出白宮時，對會談細節守口如瓶。雖然馬查多被視為民主象徵，但川普對她的政治前途，卻有極為現實的考量。

記者詢問，「總統是否仍然認為，由於馬查多女士在委內瑞拉缺乏尊重和支持，所以很難領導國家？」

白宮發言人李威特回應，「這是根據總統從顧問和國家安全團隊了解到的訊息，所做出的實際評估。」

隨後馬查多也前往國會山莊，會晤跨黨派參議員。只是川普政府目前似乎更看重，與代理總統羅德里格斯的溝通，並未對委內瑞拉的民主轉型，給出具體的時間表。

記者詢問，「目前委內瑞拉實際二號人物，似乎不太願意與美國合作？」

美國總統川普回應，「跟我們？他們剛剛給我們5千萬桶石油。」

就在兩人會談的同時，美軍南方司令部在加勒比海再次出手，成功扣押一艘名為「維羅妮卡號」的油輪。這是近期美方扣押的第6艘船隻，此油輪被指控，違反川普針對受制裁船舶的禁令。

對於委內瑞拉內部的反美雜音，川普展現強勢態度，強調石油利益才是美方關注的首要目標。

