委員會續停擺 NCC：431重大案無法審決
ＮＣＣ（國家通訊傳播委員會）委員名單再遭封殺，這也意味著，ＮＣＣ委員人數不足，委員會議仍舊無法召開。ＮＣＣ主秘黃文哲指出，今年以來，ＮＣＣ因為委員會停擺，截至十一月七日為止，ＮＣＣ總共有四百卅一件重大案子無法審決。
黃文哲指出，這四百卅一件重大案子涵蓋日常業務、內容違規核處、法令修正等三個部分。
首先，在日常業務部分，比較嚴重的就是新聞台評鑑、換照業務都沒有辦法進行，有些業者希望申請頻道變更，或者申請董監變更、增資，因為涉及營運計畫變更，ＮＣＣ委員會無法召開，也就無法做出決定。
第二，新聞頻道內容若是違規，ＮＣＣ也沒辦法核處。黃文哲指出，目前ＮＣＣ委員會僅有三位委員，且這三位委員皆非傳播類背景，沒有辦法形成多元意見，因此，三位委員也不便議決。
在ＮＣＣ委員會無法召開的期間，民眾仍會針對新聞、節目內容申訴，ＮＣＣ也會受理，並按衛廣法規定，召開內容諮詢委員會討論節目內容是否違規，但只要進入到核處案討論階段就會卡住，因核處仍需經ＮＣＣ委員會開會，才能議決。
第三，在法規訂定與修正部分，ＮＣＣ也無法審決。黃文哲指出，ＮＣＣ目前手中比較大的幾個法案，包含數位中介法、ＯＴＴ（線上影音串流服務）專法、媒體議價法以及電信法落日；另外，配合打詐條例，電信號碼管理辦法對於黑莓卡的管理是否需要做出修正、是否需要有新的政策，這些都無法做討論。
前幾年ＮＣＣ討論數位中介法時，引起極大風波，外界認為，ＮＣＣ推動數位中介法，是要管制言論自由。
對此，黃文哲指出，網際網路環境變化快速，台灣仍應該要討論，是否需要一部法案來規管網際網路，比如說，網路業者的演算法是否需要公告、資訊是否要透明，這些一般性規管仍舊得仰賴立法。他也強調，網際網路管理若真的要立法，仍須凝聚社會共識與討論，但目前這些法案都因為ＮＣＣ委員會無法召開、無法議決，至今為止，還沒有辦法走出ＮＣＣ。
