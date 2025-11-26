委員會首度備詢「如何對付大谷翔平」 李洋妙答：有運科

李洋回應立委詢問如何應對大谷翔平，他簡短表示可以透過運動科技。資料照，廖瑞祥攝



運動部長李洋今天（11/26）首度到立法院教育及文化委員會備詢，美國職棒大聯盟（MLB）日籍球星大谷翔平日前表態願意參加經典賽，國民黨立法委員葉元之向李洋提問，運動部對此如何應對？李洋妙回：「國訓中心有相關運動科技研發，但能否讓大谷翔平納入，還需要商議。」

世界棒球經典賽（WBC）將在明年3月登場，李洋今天赴立院備詢，被問到是否對台灣棒球隊有信心時，他說：「身為運動員，我認為每位運動員都會竭盡所能的去拼戰到底，就如同我在巴黎奧運前，確實很多人也認為我們衛冕的機會不高，但我希望運動員拿出最好的態度跟實力，達到最好的成績。」

立委葉元之在質詢時提問，目前各國積極備戰WBC，日本隊確定有大谷翔平加入，這部分運動部會給予什麼資源？或是會有什麼策略？

李洋回答：「聯盟有送上相關報告跟計畫，我們也會支持，例如去美國考察、相關移地訓練經費都有補助。」

葉元之追問，針對大谷翔平這樣的明星球員，可以給予什麼技術指導？李洋回應，「國訓中相有相關運動科技研發，但能否讓大谷翔平納入，可能還需要商議。」葉元之說，外界都在討論此事，希望部長多關心。

