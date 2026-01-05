委國中製雷達被美軍壓制 前幻象飛官曝「行雲流水」關鍵

國際中心／劉宇鈞報導

美國轟炸委內瑞拉，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，在這次軍事行動中，委國採用的中國製防空雷達系統面臨毀滅性癱瘓、形同虛設。前幻象2000戰機飛官高志榮特別分析美軍可以「行雲流水」的關鍵戰術核心。

高志榮在三立政論節目《新台灣加油》表示，委內瑞拉的整個防空體系，主要集中在一個地方，而其他的雷達，美軍可以藉由EC-130的電子制壓去做假目標，尤其針對中國製JY-27這類的反匿蹤雷達，它直接用壓制就好、用EA-18G咆哮者去壓制，如果這區域有5座雷達，它就去用EA-18G直接壓制。

廣告 廣告

高志榮提到，一架飛機，因為它有掛四個莢艙，至少壓制四個雷達沒問題，它可能兩架以上，就足以壓制八座雷達了，所以在這個首都附近，幾乎都被它壓制了，再加上EC-130同時丟假目標，丟假目標不只是給搜索雷達看，它還丟給俄製S-300防空系統看。

高志榮也說，S-300的按以色列過往接戰的經驗值是，只要做到比如二十個目標以上的時候，就足以讓它的運算做飽和了，所以同時間也丟給S-300讓它去飽和。

高志榮直言，這種情況下，用F-35進來最好，本來F-35的匿蹤性就已經夠了，匿蹤距離按推算，應該在它被S-300打之前，反輻射飛彈就出去了，所以就有機會先把它拿掉。

高志榮強調，這兩座S-300只要一旦被拿掉，接著那個短程，不管是鎧甲或者是山毛櫸，依序就由F-18自己進來打就好，因為它的反飛彈已經超過防禦射程，就可以逐次把空優全部拿掉了，拿掉後想要對地面部隊進行怎麼樣的壓制，就可行雲流水。

更多三立新聞網報導

不滿美國活逮馬杜洛？習近平：單邊霸凌行徑衝擊國際秩序

批6位國軍退役高官為敵發聲 名導嗆「垃圾」：對不起同袍

柯文哲護黃國昌開嗆民進黨 陳揮文怒批：你在幹甚麼啦

國民黨2026慘了？媒體人揭內幕：鄭麗文得罪很多地方

