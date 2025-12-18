委國九成收入靠賣油 美封鎖油輪進出口 命中要害

圖／達志影像美聯社

美國總統川普周二宣布，將全面封鎖遭制裁的油輪進出委內瑞拉，加重施壓總統馬杜洛下台。委內瑞拉九成收入來自原油出口，封鎖禁令擊中要害，這比美軍部署加勒比海的威脅還要大。不過專家認為，美國的極限施壓，可能會激起反美情緒，讓馬杜洛政權更加穩固；果不其然，封鎖令讓委國全民激憤，痛批川普是海盜。馬杜洛也指控美國海上部署掃毒是假，奪取委國石油才是真正目的。

美國再度加重施壓力道，要逼委內瑞拉總統馬杜洛下台；總統川普周二宣布，將全面封鎖遭制裁的油輪進出委內瑞拉，以切斷他們的收入。

美國總統 川普：「這是封鎖，我們不會讓任何不該通過的人通過，你們記得他們拿走了我們所有的能源權利，不久前他們拿走了我們所有石油，我們要拿回他們非法拿走的石油。」

上周，美國海巡防衛隊扣押一艘從委內瑞拉出發、要開往亞洲國家的幽靈油輪，上面載有數百萬桶的原油，油輪目前停留在委內瑞拉海域，以避免被美國沒收。川普並沒有說明全面封鎖禁令如何執行，據傳美國軍方和海巡隊也在狀況外，正在研擬計畫。(4)部分受到美國制裁的油輪已改變航道，避免靠近委內瑞拉；委國政府也做出反制，這兩日派出軍艦護送外海的船隻。

委內瑞拉90%的收入來自出口原油，封鎖出口完全擊中要害，只要幾個星期的時間，就會對經濟造成衝擊；這比美軍部署加勒比海的威脅還要大。中南美洲專家認為，川普對委內瑞拉的極限施壓，可能會引發反效果，激起反美情緒，讓馬杜洛漁翁得利。

國際區域危機專家 Elizabeth Dickinson：「目前因為封鎖，以及未來收入的減少，我認為一般民眾會倚賴國家獲得基本生存資源，這會委國政權能促進團結，給予忠誠的人資源。」

果不其然，事件激起委內瑞拉全民激憤，痛批川普是海盜。

委內瑞拉民眾：「川普就是海盜，他昨天宣布要封鎖運油，封鎖海軍航道，那不只是屬於委內瑞拉的，他封鎖了海洋和我們的國土。」

委內瑞拉民眾：「毫無疑問，出口石油是主要經濟來源，要是他們封鎖出口，我都不敢想像未來幾個月會發生甚麼事。」

委內瑞拉國會也表達抗議，全體一致通過了「反川普封鎖決議」，並指控美國海上擴軍掃毒是假，想要奪取委內瑞拉石油才是真正目的。

國民議會主席 ：「很明顯，他們的意圖是什麼，川普承認了，美國國土安全顧問米勒也重申了這一點，馬查多(反對黨領袖)也單膝跪地表達同樣的意圖，這激起了委內瑞拉民眾，更強烈捍衛國土的心。」

川普也不諱言封鎖禁令，就是為了拿回美國被掠奪的石油資源，這得要追溯到1970年代之前，委國的石油產業都是美國公司主導，但之後委國實施國有化，讓美國石油業蒙受損失，至今仍未賠償，因此川普認為委國出口的石油，是偷了美國的資產。即使國家經濟咽喉被掐住，馬杜洛態度依舊強硬。

委內瑞拉總統 馬杜洛：「真相揭露，(川普的)目的是要推翻委內瑞拉政權，扶植一個傀儡政府，它撐不過47個小時，魁儡政府會交出憲法、主權和所有財產，讓委內瑞拉變成殖民地。這絕不可能發生，絕不！絕不！」

在川普政府的授權下，在委國境內營運的美國石油公司雪佛龍所租用的油輪，仍持續將委國原油運往美國；川普也未對運往中國的原油進行限制，避免為明年4月的「川習會」增添變數。

美國進行雙重施壓，在加勒比海上的打擊毒品行動持續；周三，美軍又轟炸一艘在公海的運毒船，造成4人死亡。即使面對戰爭罪的指控，以及國內強烈反彈，川普依舊不為所動，不達目的絕不罷手。

