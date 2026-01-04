委國五老星？粉專回顧馬杜洛癱瘓國會歷程：像萊爾校長

委內瑞拉總統馬杜洛13年來打壓反對勢力，用違背民主的手段鞏固權力。（圖／美聯社）

美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，國民黨主席鄭麗文呼籲民進黨政府「不要以為做任何危險挑釁的動作，美國都會來幫我們收拾爛攤子」。粉專回顧馬杜洛13年搞獨裁過程，包括指控在野連署造假、宣布最高法院判決權力高於民選國會、關媒體等，與台灣政壇十分神似。

3.1萬追蹤的粉專「黑色之聲」發文總結，近13年來委國發生了什麼：馬杜洛2013年成為少數總統，民意基礎不大，社會高度對立。2014年，在野黨反對派被指控煽動顛覆，馬杜洛動用警力與司法手段鎮壓，開始用國家機器做政治鬥爭。2015年國會選舉在野黨大勝拿下多數席次，2016年國會推動罷免總統公投，選委會指控在野連署造假，最高法院直接裁定罷免程序違法。結果就是公投被暫停，然後就沒有然後直接消失。原本憲法賦予人民的罷免權利，被執政黨高層用制度卡死。

2017年委國最高法院宣布國會藐視法庭，宣布最高法院判決權力高於民選國會，再用司法廢掉立法權。人民選出的國會，被正式架空。2018年總統選舉，主要在野黨參選人被選委會與司法系統禁止參選。2020年反對派政黨被最高法院接管，新國會幾乎清一色親政府。2021-2022年地方選舉仍然舉行，但委國媒體環境全面失衡，電視與電台執照由政府控制，不聽話就不續照罰款關台，媒體長時間轉播馬杜洛英明領導，國會只剩背書功能。

黑色之聲直呼：把馬杜洛替換成萊爾校長，完全沒有違和感！

網友表示「世界怎麼跟得上台灣」、「是不是想仿效執行？」、「委內五老星？」、「講在野獨裁啊，都示範過了」、「今日委內瑞拉明日台灣」、「委內瑞拉和台灣真的有87分像」、「萊爾真的是好的不學，壞的全學齊了」、「委國都示範過了」。

