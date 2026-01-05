委國代理總統改口 尋求與美合作

記者施欣妤／綜合報導

委內瑞拉總統馬杜洛遭美國抓獲，並在美國法院出庭受審。委國軍方4日表態支持原副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）出任代理總統；羅德里格斯則一改過去立場，在社群媒體發文表示，將尋求與美國合作，希望建立「相互尊重的關係」。

盼建立相互尊重關係

馬杜洛遭逮捕後，委內瑞拉最高法院宣布羅德里格斯為代理總統，她4日在「Telegram」、「Instagram」等平臺，以英語發布主題為《委內瑞拉致世界與美國的訊息》聲明，重申委國對和平的堅定承諾，並且將「優先致力於推動美國與委內瑞拉、委內瑞拉與區域其他國家之間的平衡與相互尊重關係。在基於主權平等與內政不受干預情況下，與世界各國展開外交行動」，她並強調各方需要的是「和平與對話」，而「這始終是馬杜洛總統希望傳遞的訊息，也是委國人民的共同呼籲」。

值得一提的是，羅德里格斯在馬杜洛遭逮捕後，3日才在電視演說中譴責美國行為是「違反國際法的暴行」，並堅稱馬杜洛才是委國唯一總統。美國總統川普隨後表示，美方正與羅德里格斯展開「溝通」，還向記者表示，若委國在開放石油產業，與阻擋毒品販運議題上「不配合美國」，恐付出巨大代價，暗示不排除再度下令打擊卡拉卡斯當局。接著羅德里格斯便改口，釋放願意與美國合作的訊息。

美方以多項罪名起訴馬杜洛

羅德里格斯的立場轉變，引起國際社會關注。至於已被送往美國紐約的馬杜洛，預計臺灣時間6日凌晨1時首次在美國出庭。美方目前以參與「毒品恐怖主義」陰謀、持有機關槍與爆炸裝置等罪名，起訴馬杜洛。

現年56歲的羅德里格斯，曾為律師，並在英法等國深造，她被認為是委國政壇強硬派人士之一，甚至被暱稱為「女沙皇」（the tsarina），具龐大政治影響力。她2018年起出任馬杜洛副手，期間先後兼任財政部長、石油部長等職位，此前也多次擔任政府要職；其兄長則是現任國民議會議長荷黑．羅德里格斯。儘管羅德里格斯兄妹皆為馬杜洛核心圈成員，但迄今未遭到美國刑事起訴。

羅德里格斯長年擔任馬杜洛副手，擁有重要政治影響力。（達志影像／路透社資料照片）

羅德里格斯公布自己出席會議影像，並表態願意與美國合作。（達志影像／路透社）