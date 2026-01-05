委國代理總統表態願與美國合作！ 喊話：要和平不要戰爭

委內瑞拉副總統、臨時領導人羅德里格斯。（圖／達志／美聯社）

美軍突襲行動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）之後，美國總統川普（Donald Trump）警告委內瑞拉副總統、臨時領導人羅德里格斯（Delcy Rodriguez），若不配合美方對委內瑞拉的干預行動，恐將「付出比馬杜洛更大的代價」。而稍早羅德里格斯強調，委內瑞拉希望追求「和平與和平共處」，並呼籲美國與委國建立平衡、互相尊重的雙邊關係。

在委內瑞拉總統遭美軍逮捕後，當地政局持續受到國際關注。暫代領導職務的副總統羅德里格斯日前發聲「強烈譴責」美軍入侵委內瑞拉，稱逮捕馬杜洛的行動是綁架，嚴重違反國際法，要求美方立即釋放馬杜洛及其妻子；同時強調馬杜洛是委內瑞拉唯一且合法的總統，並指控美國以「涉入毒品恐怖主義、販毒活動」為藉口發起入侵，根本是欲加之罪。

不過，川普在佛羅里達舉行的記者會中表示，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）已與羅德里格斯通話，稱對方展現合作意願。川普隨後受訪時直言，「如果她不做正確的事，她將付出非常大的代價，可能比馬杜洛還嚴重。」

然而，羅德里格斯於4日發表聲明，指委內瑞拉期盼能在沒有外部威脅的情況下發展，並在相互尊重與國際合作的環境中與各國共存，「我們相信，全球和平應建立在各國自身和平獲得保障的基礎上。」

針對美國的干預行動，她強調，希望雙方能在主權平等、不干涉內政的原則下，建立一段「平衡且尊重彼此」的關係，並邀請美國政府共同製定旨在實現共同發展的合作議程，於國際法架構下深化雙邊合作。

羅德里格斯也向川普喊話，表示委內瑞拉人民與整個區域需要的是對話與和平，而非戰爭。同時，川普再度發聲證實，「羅德里格斯正在與美國合作」。

