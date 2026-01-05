委國代總統語氣放軟求與美合作 川普：我們要全面准入、獲取石油

編譯張渝萍／綜合報導

美國總統川普2026年伊始對委內瑞拉採取的軍事行動震驚全球，情勢仍在進展中。

在總統馬杜洛被美軍逮捕並抓回紐約後，委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）剛已正式就任代理總統職位。然而相較最開始對美強硬的說詞，以及宣誓效忠馬杜洛的態度，才過不到兩天，羅德里格斯疑似在川普的威脅下改變心意，稱已向美國政府發出邀請，希望雙方能合作推動一項「合作議程」。

川普4日深夜在空軍一號上受訪時回應各種問題。他表示，短期內他需要羅德里格斯向美國提供「全面准入」（total access），「我們需要取得該國的石油，以及其他能讓我們重建這個國家的資源。」

川普4日深夜在空軍一號上表示，短期內他需要羅德里格斯向美國提供「全面准入」，要獲取石油。（圖／翻攝自白宮官網）

委國代總統語氣放軟、求與美合作

根據CNN不斷更新報導，暫代總統的羅德里格斯在社群媒體發聲明稱，已向美國政府發出邀請，希望雙方能合作推動一項「合作議程」。

她指出，這項議程將著眼於「在國際法框架下促進共同發展，以強化持久的社群共存」。

羅德里格斯表示，委內瑞拉將「優先」朝向與美國及該地區建立「平衡且相互尊重的國際關係」。

委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）當地時間4日已正式就任代理總統職位。（圖／翻攝自X平台 @SPREADTHEWELL）

她甚至直接川普喊話：「唐納川普總統，我們的人民與我們的地區需要的是和平與對話，而不是戰爭。這一直是馬杜洛總統的訊息，也是目前全體委內瑞拉人民的心聲。」

她補充：「委內瑞拉有權享有和平、發展、主權，以及一個未來。」相較先前大力譴責美國以「殘酷武力」逮捕馬杜洛的聲明，語氣有明顯轉變。

4日稍早，川普曾嗆聲，稱羅德里格斯若不「做正確的事」，她將面臨比被捕的馬杜洛「更糟的下場」，「我不需要解釋。我只會說，她可能會面臨比馬杜洛更糟的處境，因為你知道，馬杜洛是立刻就投降了。」

川普要委國提供「全面准入」、獲取石油

另外，川普也稱，短期內他需要羅德里格斯向美國提供「全面准入」（total access），「我們需要全面准入。我們需要取得該國的石油，以及其他能讓我們重建這個國家的資源。」

川普也堅稱，他的支持者支持他在委內瑞拉的行動，「投票給我的選民都非常興奮。他們說：『這正是我們投票支持的內容。』」川普在空軍一號上回應外界對「無止盡戰爭」的質疑時如此表示。

此外，川普再次援引「門羅主義」（Monroe Doctrine），或他口中的「唐羅主義」（Donroe Doctrine）作為美國在西半球行使權力的正當理由。

川普說：「這不是在地球另一端的國家，也不是要搭飛機24小時才能到的地方。這是委內瑞拉，就在我們的區域內。這是『唐羅主義Donroe Doctrine』。」

川普：對委國的行動不會影響與習近平關係

川普也表示，他不認為在委內瑞拉的行動會影響他與中國國家主席習近平的關係，「我和習（近平）的關係非常好。我們有關稅這張牌，他們也有其他對付我們的力量。」川普說，他計畫於四月前往訪問習近平。

川普也表示，他不認為在委內瑞拉的行動會影響他與中國國家主席習近平的關係。（圖／翻攝自X平台 @joni_askola）

然而，中國曾呼籲美國「立即」釋放目前被羈押在美國的馬杜洛與妻子，並表示對美國「公然對主權國家動用武力」感到「極度震驚並予以強烈譴責」。

委內瑞拉長期以來與中國關係密切，而中國是這個遭受嚴厲制裁國家的主要石油買家之一。

委內瑞拉副總統羅德里格斯甚至直接向川普喊話要合作。（圖／翻攝自X平台 @eleccionescolom）

