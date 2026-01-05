委國代總統髮夾彎 允美介入能源業

美國總統川普4日表示，在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，美國將「掌控（in charge）」委國。他表示，需要委方同意美國完全准入其資源，否則剛宣誓就任委國代總統的羅德里格斯，下場恐比馬杜洛還慘。對此，羅德里格斯一改先前的強烈語氣，表示委國渴望擺脫外部威脅，希望優先發展與美國之間平衡且相互尊重的關係，聲明也並未重提釋放馬杜洛的要求。

路透引述知情人士透露，川普政府正試圖透過進一步的軍事行動，威脅迫使馬杜洛的核心圈屈服於美國。川普4日在從佛州飛往華府的空軍一號上告訴記者，「如果他們不聽話，我們會有第2次的打擊。」

廣告 廣告

針對石油產業，川普表示，「我們需要完全的准入。我們需要獲得他們國家的石油和其他資源，以便我們重建他們的國家。」他說，川普政府將引進美國大型石油公司，重建委國基礎設施，這些公司將在沒有美國政府資金的情況下，投資數十億美元。川普甚至威脅道，若羅德里格斯不與美國合作，她將面臨比馬杜洛更糟的處境。

3位了解美國策略的人士透露，川普的幕僚認為，他們或許能與羅德里格斯在幕後合作。儘管羅德里格斯公開譴責美國，但她被認為相對「技術官僚」，可能願意與美國在政權過渡、關鍵石油相關問題上合作。

對比先前譴責美國侵門踏戶的強硬措辭，羅德里格斯4日的聲明充滿外交官腔，稱「我們邀請美國政府與我們合作，在國際法框架內，制定一項以共同發展為導向的合作議程」。

另外，在3日針對委內瑞拉的「絕對決心」行動後，川普在記者會上說，美國將「接管」委內瑞拉，直至該國實現政權過渡。此番話引起外界諸多解讀。

美國國務卿盧比歐4日暗示，除了執行現有的「石油禁運」外，美國不會對委內瑞拉進行日常治理。美聯社認為，盧比歐的表態似乎是為緩解各界的擔憂。

盧比歐在CBS的「面對國家」節目中表示，「這就是總統所說的控制權。我們將繼續實施隔離，也期待看到一些變化，不僅是為了造福人民，更是為了阻止毒品走私。」

然而事隔幾小時後，川普在空軍一號上，拋出「美國將掌控委國」的說辭，再次引發各界猜測美國在委內瑞拉所扮演的角色。川普還說，美方正與羅德里格斯接觸，強調「她正在配合」。