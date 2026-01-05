委國全面備戰！川普警告新總統不配合恐遭二度打擊

川普嚴厲警告，如果委國新總統不配合美方的話，將會付出巨大代價。（圖／翻攝自IG＠realdonaldtrump）





美國把委內瑞拉境內許多軍事設施都炸成平地，接下來雙方會有什麼動作呢？委內瑞拉國防部長表示，絕不屈服，正式啟動全面備戰。但，川普嚴厲警告，如果委國新總統不配合美方的話，將會付出巨大代價。美國這次跨境拘押外國國家元首，在國際間引發關注，聯合國安理會最快將在台灣時間今晚（5日）召開緊急會議。

美國退役空軍上校萊登：「這是蒂烏納堡，這些設施已經完全消失，美軍的這次打擊，可以說是極其、極其精準。」

根據最新釋出的衛星影像，這個蒂烏納堡，就是委國最高統帥部，也是馬杜洛長年賴以維生的鋼鐵堡壘，如今成了一片焦土。

美國退役空軍上校萊登：「這張標示所有位置的大地圖，上面顯示了多個不同的地點，都是美軍這次的攻擊目標，他們顯然花了大量時間仔細研判該打擊哪些目標，該如何下手，以及選擇最有效的彈藥種類。」

美方形容，這是一場外科手術式的精準打擊，但看在委國軍方眼裡，美軍不但傷害無辜平民，還冷血殺害馬杜洛大量隨扈和士兵，讓防長強硬表態，絕不屈服全面備戰。

委內瑞拉國防部長：「正式啟動全面作戰戒備狀態，整合國家力量的所有要素，執行對抗帝國主義侵略。」

但川普隨即發聲警告。

NBC主播：「最新消息，川普總統剛剛釋出最新談話，他接受大西洋月刊專訪談到，如果羅德里格斯不做正確的事，她將會付出巨大的代價，可能比馬杜洛還要嚴重。」

不只對委內瑞拉放話，先前被川普點名的哥倫比亞總統也挫ㄟ等。

美國總統川普：「哥國總統擁有古柯鹼加工廠，他們正將這些毒品運往美國，所以他最好小心點。」

哥倫比亞政府隨即增加邊境部隊，進入一級戰備，嚴防動亂。

美國這次跨境活捉馬杜洛，震撼國際社會，擔心川普樹立危險先例。聯合國安理會最快在台灣時間5號晚上11點召開緊急會議，各方立場備受關注。

