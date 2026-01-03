委國反對派證實4軍事要塞遇襲 美媒：馬杜洛由三角洲部隊抓獲

南美洲國家委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）當地時間3日凌晨傳出多次爆炸聲伴隨巨響。該國反對派證實，4處軍事要塞遭到攻擊。美國總統川普宣布，已逮捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦。美媒引述消息人士報導，馬杜洛是被美軍特種部隊所抓獲。

1月3日，委內瑞拉卡拉卡斯夜空，數架直升機飛過爆炸升起的濃煙。（圖／路透社）

美國官員向《哥倫比亞廣播公司新聞網》（CBS News）透露，馬杜洛是被美國陸軍最高特種作戰部隊「三角洲部隊」（Delta Force）的成員抓獲。

《CBS News》引述委國反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）的發言人斯莫蘭斯基（David Smolansky）指出，卡拉卡斯主要軍事基地蒂烏納堡（Fuerte Tiuna）、卡拉卡斯主要空軍基地卡洛塔（La Carlota），訊號天線「火山」（El Volcán），與加勒比海沿岸港口拉瓜伊拉港（La Guaira Port）都是襲擊目標。

馬杜洛與其妻子西莉亞·弗洛雷斯 （Cilia Flores） （圖左）。（資料照／路透社）

馬查多曾任委內瑞拉議員，是2025年諾貝爾和平獎得主。她上月在美國協助下，從委國的藏身處抵達挪威。她當時表態支持美國對她的國家採取軍事行動，矢言將重返家園。

委內瑞拉遭到空襲後，根據《CNN》，委國反對派僅透過簡短聲明中表示，「目前，對於委內瑞拉發生的事件，官方尚未發表任何聲明。任何已確認的資訊都將透過官方管道及時發布」。

