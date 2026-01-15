委國反對派領袖馬查多見川普 「贈予」諾貝爾和平獎獎章

委內瑞拉反對派領袖馬查多在白宮首度與美國總統川普見面，她說將諾貝爾和平獎章「贈予」川普。

委內瑞拉反對派領袖馬查多表示，她已經將諾貝爾獎章「贈予」美國總統川普，但她沒有說明，川普是否接受了。（戚海倫報導）

美國有線電視新聞網CNN報導，委內瑞拉反對派領導人馬查多說，她在與美國總統川普的會晤中，「贈送」了她的諾貝爾和平獎獎章。川普長期以來，多次公開表示渴望獲得諾貝爾和平獎，去年馬查多獲獎時，曾經將獎章獻給川普。白宮先前表示，川普堅持認為，馬查多沒有足夠的支持來領導委內瑞拉。他正在和委內瑞拉的代理總統羅德里格斯，也就是馬杜洛的前副總統打交道。

英國廣播公司BBC報導，馬查多告訴媒體，她在白宮的私人會晤中，向川普總統「頒發」了諾貝爾和平獎獎章，「這是對他捍衛我們自由的獨特貢獻的認可」。但馬查多沒有透露川普是否接受了獎章。這是馬查多與川普首度見面，馬查多在會後說，「今天對我們委內瑞拉人而言，是歷史性的一天」。

美聯社報導，馬查多離開白宮時，向聚在白宮大門外的支持者發表講話，她用西班牙語說：「我們可以依靠川普總統。」馬查多上週曾經說，她將和川普分享諾貝爾和平獎榮譽，但諾貝爾委員會表示，這個獎項不可以轉讓。