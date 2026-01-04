委國女副總統成代理總統！國內民眾恐慌掀搶購物資潮 逃亡海外人歡慶

美國突襲委內瑞拉，拘捕委國總統馬杜洛跟他的妻子後，總統川普揚言將暫時治理委國政務，協助重建當地的石油基礎設施，並宣佈對委國實施石油禁運。委國副總統羅德里格斯將代理總統職務，但政局不穩定，引發委國人民恐慌，搶購物資，反觀逃亡海外的委內瑞拉民眾則在全球各大城市大肆慶祝。

突襲拘捕馬杜洛夫婦 川普稱「暫時治理委國政務」

美軍大動作突襲委內瑞拉，拘捕委國總統馬杜洛夫婦，美國總統川普表示，美國將暫時治理委國政務，以確保當地局勢穩定。而委國最高法院憲法法庭裁定，委國副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）將代理總統職務。

廣告 廣告

副總統羅德里格斯將代理總統馬杜洛職務。圖／CNN、美聯社 、路透社

委內瑞拉人得知總統遭逮，恐懼同時夾雜著喜悅，感嘆「因為自由就在眼前了！」但面對美軍突襲以及政局不穩定，仍引發民眾恐慌，搶購物資，各大超市跟藥局門口大排長龍。反觀已逃亡海外的成千上萬名委內瑞拉人，他們樂見馬杜洛被捕，在全球各大城市大肆慶祝，喜極而泣。

石油禁運出口陷癱瘓 專家：美軍不入委國接管程序恐不穩

另外，委內瑞拉擁有全球最大的已探明石油儲量，卻因多年制裁與管理不善而產能崩跌，因此川普宣布，美國最大的石油公司將進駐委國，投入數十億美元修復嚴重破損的基礎建設與石油設施，為委國創造收益，並對委國實施石油禁運。

但專家指出，川普表明美軍地面部隊不會進入委內瑞拉，可能導致美國的接管程序更加不穩定，全球各國也觀望川普的下一步決策。

國際中心／吳嘉恩 編撰 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

白宮發布馬杜洛疑遭押送至美國緝毒署 不情願喊「晚安、新年快樂」

美國對委內瑞拉採取軍事行動 以色列道賀、中俄齊聲譴責

馬杜洛雙手上銬、戴眼罩押送畫面曝光！預計5日紐約出庭