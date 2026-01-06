委國政府下令搜捕「支持美軍人士」！首都卡拉卡斯驚傳槍響

委內瑞拉臨時總統羅德里奎茲（Delcy Rodríguez）。（圖／達志／美聯社）

委內瑞拉當局已接獲命令，必須尋找並逮捕任何涉及支持美軍在美東時間3日綁架總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子的人士。

據《福新新聞網》援引《路透社》的報導，1項於3日發布、但於5日正式公布的緊急狀態法令，下令警方「立即展開全國性搜尋與拘捕行動，鎖定所有參與或支持美國武裝攻擊行動的人員。」

目前尚不清楚當局可能對被拘留者提出何種具體指控。但據《新華社》報導，委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）5日已傳出槍響。

馬杜洛與妻子於5日在美國紐約（New York）首次出庭，2人均遭美國司法部（Justice Department）指控涉及毒品恐怖主義（narco-terrorism）及其他罪名。「我是清白的。我沒有犯下這裡所寫的任何罪行，」馬杜洛在法庭上宣讀指控時如此表示。

在馬杜洛缺席的情況下，其副總統兼石油部長羅德里奎茲（Delcy Rodríguez）已宣誓就任委內瑞拉臨時總統。56歲的羅德里奎茲長期以來一直是馬杜洛的親信與支持者。她自2018年起擔任該國副總統，直到4日為止。

儘管譴責美國的軍事行動，羅德里奎茲仍於4日在社群媒體發文表示，該國期盼卡拉卡斯與華盛頓之間建立平衡且相互尊重的國際關係，「我們邀請美國政府在國際法框架下，與我們合作推動以共同發展為導向的合作議程，以強化長久而穩定的共存。」

