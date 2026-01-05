委國政府控訴美軍殘殺平民！至少80人死亡 馬杜洛隨扈也遇害

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

美軍3日突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro）並押送紐約候審。委國政府指控，美軍這場行動造成至少80人死亡，多數為馬杜洛的隨扈與平民，其中還包括多名古巴籍人士，美方則宣稱無人陣亡。

美軍3日突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro）並押送紐約候審（圖／路透社）

綜合外媒報導，委內瑞拉國防部長帕德里諾（Vladimir Padrino López）昨（4）日透過全國電視演說，強烈譴責美國的軍事行動，指稱馬杜洛遭到美軍生擒前，其大部分警衛人員，包括軍人與平民，在突襲中遭到美軍殘忍殺害。

報導指出，美軍行動發生於當地時間凌晨，空襲範圍涵蓋委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas），以及鄰近的米蘭達州、阿拉瓜州與拉瓜伊拉州。除了馬杜洛所藏身的安全屋外，卡拉卡斯機場西側、屬於低收入戶聚集的沿海住宅區公寓也慘遭波及，造成部分居民死亡或重傷。

雖然帕德里諾並未公布確切死傷數字，但《紐約時報》引述一名不具名的委內瑞拉高層官員指出，美軍此次行動造成的死亡人數至少80人，死者包含馬杜洛的隨扈與一般民眾，但實際死亡人數仍可能持續攀升。

川普則在接受專訪時透露，這次行動中美軍「沒有任何人死亡」，僅少數士兵受傷，皆已安全撤離。他同時提到有「許多古巴人」在行動中喪命，暗示馬杜洛身邊的古巴籍隨扈遭到重創。





