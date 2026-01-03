委國派「中國製雷達」也沒用！專家分析美軍成功2關鍵：降維打擊

國際中心／李紹宏報導

國際情勢劇變！美國總統川普在3日凌晨證實，美軍已完成代號「南方之矛」的大規模精準打擊，並逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）夫婦押抵佛州。意外的是，委國斥資數十億美元佈署、以中國製 JY-27 雷達為首的防禦網卻沒有發揮預警功能。有專家分析，美軍極可能在動能打擊前，即展開高強度電子壓制與網路作戰，才使原本被視為「防空王牌」的中國製系統在實戰中形同虛設。

中國製的預警雷達失效，委內瑞拉首都「卡拉卡斯」遭空襲。（圖／翻攝自X平台 @BaateinStockKi）

根據外媒報導，當地時間凌晨2時許，委國首都卡拉卡斯爆發7聲震碎窗戶的劇烈爆炸，美軍F-35匿蹤戰機與特種部隊直升機編隊如入無人之境。目擊者指出，包含「卡洛塔空軍基地」與馬杜羅官邸「蒂烏納堡」在內的多處要塞皆陷入火海。

廣告 廣告

儘管委國部署了多款中製警戒雷達（如 JYL-1、JY-27），旨在監控美軍匿蹤動向，但在空襲發生時，這些被譽為「匿蹤剋星」的設備竟無一響報，導致首都防空圈在第一波攻擊中便宣告崩潰。

資料顯示，委內瑞拉近年投入鉅額資金，向中國與俄羅斯採購各式防禦裝備。其中，JY-27雷達被標榜具備偵測F-22、F-35等美軍匿蹤戰機的能力；俄製S-300VM防空系統則被視為南美地區防禦等級最高的空防盾牌之一。

然而，美軍於週六凌晨進入卡拉卡斯上空執行任務時，行動過程幾乎暢行無阻，多處軍事設施迅速遭到癱瘓，最終甚至導致委國總統馬杜羅夫婦遭到拘押。

川普證實，已經逮捕委國總統馬杜羅（Nicolás Maduro）夫婦，並押抵佛州（示意圖／AI製圖）

對此，不少網友開始質疑中俄軍事裝備在高強度現代戰爭環境中的實際效能。不過也有專家分析，雷達與防空系統未能發揮作用，未必完全等同於裝備本身失效，可能與美軍事先進行強力電子干擾、癱瘓指管通訊有關。

此外，委內瑞拉長期遭受制裁，導致零組件供應不足、維修保養困難，加上人員訓練與整體整合能力有限，也可能使這套造價高昂的防禦體系淪為徒具外觀的擺設。

更多三立新聞網報導

「2食物」竟是癌王推手！消化道醫師曝神招：吃芭樂、青椒能解致癌物

不怕中國惡意威脅！日本網友自製「挺台應援曲」 台灣人感動落淚

A-Lin「那魯7-11」隔2天才跟上 台鐵跟風被虧：果然很會誤點

高雄7小時內竟「溫差13度」！氣象粉專警告：今晚恐再來一次

