委國石油重建 華府要美企出錢

美國3日對委內瑞拉採取軍事行動，並逮捕委國總統馬杜洛夫婦。事實上，川普政府官員早就在與石油業者討論馬杜洛下台後的因應方案，要求業者必須自行支付資金重建委國的石油產業，日後才能夠拿回在委國被沒收的資產。

已故委內瑞拉強人查維茲（Hugo Chavez）執政時期（1999年至2013年），於2007年實施油田國有化，要求國際石油業者給予委國國營石油公司PDVSA更大營運控制權，但有些國際石油業者拒絕，因而遭沒收資產。

美國石油大廠雪佛龍（Chevron）是留在委內瑞拉的石油業者，與PDVSA成立了合資企業，其他公司如埃克森美孚（Exxon Mobil）和康菲石油（ConocoPhillips）則選擇離開。多年來，康菲石油一直試圖追討約120億美元，埃克森美孚也曾提出國際仲裁，試圖追討約16.5億美元。

據路透報導，近期美國官員就曾與石油公司高層進行協商，要求美國業者必須自行支付資金重建委內瑞拉的石油產業，這是他們最終拿回被沒收資產的前提之一。但消息人士說，對康菲石油等企業而言，這將是代價高昂的投資。

《華爾街日報》4日指出，歷經20多年的管理不善與腐敗，委國石油產業已陷入混亂，國際石油公司將不得不審慎評估局勢的穩定性。

川普想將更多委內瑞拉重質原油推向全球市場，此計畫還面臨另一重障礙：當前全球市場對石油增量需求有限。美國油價持續在每桶60美元以下徘徊，這一水平抑制了大多數生產商的投資意願。預計今年全球石油供應量仍將保持增長態勢。

此次委內瑞拉政局突變，但幾乎未對國際油價造成衝擊。亞洲市場5日盤中，布倫特原油下跌0.4％，每桶報60.54美元；西德州原油（WTI）也下挫0.5％，至每桶57.04美元。歐洲早盤，布倫特原油下跌0.8％，至每桶60.28美元，而西德州原油下跌0.8％，至每桶56.87美元。