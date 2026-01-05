委國稱美軍突襲釀平民傷亡 首都卡拉卡斯生活機能受衝擊

回到自己被炸毀了的家，大門被破碎的巨型瓦礫擋住而且外牆變形很難打開。

美軍3日凌晨打擊委內瑞拉，卡拉卡斯周圍包含軍事基地跟機場等在內5處地點被攻擊，卡拉卡斯以西沿海地區卡蒂亞拉馬爾的一些居民，4日早上突然變成無家可歸的人。

摩托計程車司機莫羅拉表示，「我小孩差點兒被殺。那邊也有戶人家兩個老太太死了。」

目前卡拉卡斯生活機能不穩定，這個社區居民聚集在街頭這處臨時手機充電站，有些人要搭公車、搭地鐵卻遇到些許班次停駛。

卡拉卡斯居民羅梅洛說：「醫院運作很窘迫，藥局也是。」

委內瑞拉當局表示，美軍的攻擊波及拉圭拉州、卡拉卡斯，以及毗鄰的米蘭達州和阿拉瓜州，造成包括軍人、平民和大部分馬杜羅維安團隊在內的人員死亡。這場行動震驚國際社會。

反戰人士喊話，「不要為了石油而血腥，把手從委內瑞拉土地上拿開。」

在美國紐約反戰人士上街抗議，批評美國侵犯主權，西班牙、土耳其、巴基斯坦跟印度等也有人出門示威。

不過也有支持或讚許美國行動的國家或團體，在西班牙巴塞隆納、墨西哥墨西哥市的委內瑞拉人，就對川普政府成功捉拿馬杜羅表示歡迎。

集會群眾高喊，「這個政府已經垮台了！」

目前為防範難民湧入並造成區域動盪，哥倫比亞已在跟委內瑞拉邊境部署約3萬名士兵並宣布進入一級戰備狀態；巴西則有媒體報導在與委內瑞拉邊境加強管控，以因應難民潮與安全威脅。

委內瑞拉位於南美洲北部，西邊與哥倫比亞共享約2050公里邊界，南邊與巴西接壤約2000多公里邊界。這3國構成南美洲北部重要地緣三角。